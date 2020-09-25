亞馬遜2020秋季發表會中宣布將推出雲端遊戲服務「Luna」，可以每月最低5.99美元的價格獲得4K遊戲體驗。

亞馬遜2020秋季發表會中宣布將推出雲端遊戲服務「Luna」，預計首先於PC、Mac、Fire TV、iPhone、iPad上架，後續也會支援Android手機，雖然還不確定正式上線的時間，但目前已開放美國民眾預先登記體驗。

亞馬遜的Luna提供早鳥玩家每月最低5.99美元（約台幣172元），可同時支援2個裝置並隨意選擇Luna+遊戲頻道上的遊戲，且擁有4K/60fps的高畫質；此外，Luna還整合了許多遊戲玩家喜愛的遊戲串流平台Twitch，亞馬遜表示，玩家可藉由Luna獲得從玩到播的一站式體驗。

未來玩家不僅能透過Ubisoft的遊戲頻道獲得Luna雲端遊戲服務，訂閱Luna服務的玩家更可在Ubisoft旗下人氣遊戲發行的第一天，以4K畫質搶先體驗，包括預計10月推出的新作《刺客教條：維京紀元》、《極地戰嚎6》、《芬尼克斯傳說》等等。

亞馬遜與多家遊戲發行商合作，在Luna+遊戲頻道提供100多款遊戲，包括《惡靈古堡》、《控制》、《飛龍騎士》、《瘟疫傳說：無罪》、《機甲狂潮2》、《尤卡萊莉大冒險Yooka-Laylee》、《Grid極速房車賽》，《阿布蘇》和《兄弟：雙子傳說》。

此外，亞馬遜也推出遊戲手把Luna Controller，此款手把支援Alexa智慧音響，同時可直接連接到雲端輕鬆控制遊戲，且具有多天線設計支援不間斷Wi-Fi需求並降低遊戲延遲。

雲端遊戲已然成為各大平台的兵家必爭之地，尤其對於擁有公有雲服務的亞馬遜、微軟、和Google，加上新冠疫情爆發以來，民眾的玩遊戲的時間和花費越來越高，更是佈局未來遊戲及雲端服務的重點產品。

目前Goolge Stadia、微軟Project xCloud、以及Sony PlayStation Now都各自有玩家擁戴，但最終誰能搶下這個市場，還有待觀察。

資料來源：亞馬遜、The Verge

責任編輯：錢玉紘