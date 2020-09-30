串流影音平台Disney + 推出多人派對模式GroupWatch，讓用戶能邀請最多7位朋友一同觀看影片。

一個人看片追劇時，是不是總覺得能有人一起討論劇情、一起罵討厭的角色會更有趣呢？串流影音平台Disney+推出多人派對模式GroupWatch，用戶最多能邀請7位朋友一同看影片。GroupWatch日前先在加拿大進行測試，可透過網頁、行動裝置、智慧電視、連網電視等硬體上觀看，雖然目前僅針對美國用戶開放，但之後將陸續拓展至歐洲及其他國家／地區。

在看片的過程中，用戶若想簡單表達對角色或劇情的喜惡，可透過介面上的6個表情符號，包括有趣、悲傷、驚訝等來表達反應，不用暫停或通話也能交流情緒。此外，若某位用戶暫停、暫停、播放、快退或快進了畫面，在群組中用戶的畫面也會與其同步。

Disney+產品管理資深副總裁傑瑞爾·吉姆森（Jerrell Jimerson）表示，在疫情仍未完全控制的時刻，許多人仍與親朋好友隔離，因此Disney+希望透過虛擬且安全的方式，連結人們之間的社交生活。

除了Disney+ WatchGroup之外，在此之前Amazon Prime Video、Hulu、Twitch都已內建派對模式，Netflix、HBO Peacock則可透過第三方瀏覽器擴充功能，例如Scener或Netflix Party，來獲得派對功能。Scener表示在過去幾個月的疫情期間，派對模式擴充功能的使用量大增，可見得人們仍希望能與朋友們聚會並且分享內容，維持必要的社交與聯繫。

新冠疫情影響人們的生活，改變了工作、娛樂和生活習慣，包括與朋友聚會社交的方式，讓消費者增加許多在家的時間，遊戲下載和串流影音平台都大幅成長。為了增加用戶對服務的黏著度，平台除了持續推陳出新多元豐富的內容，更希望提供有趣的觀看體驗。

資料來源：The Verge、CNBC

責任編輯：錢玉紘