旅遊好康一波波！北市「台北加碼GO」方案補助10萬人遊台北！另外過年6天來臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市住宿，最高補助6000元！

用過安心旅遊方案了嗎？北市觀光局跟交通部最新三大旅遊方案出爐，安心旅遊3.0方案怎麼玩？懶人包一次整理在這邊：

台北加碼GO

台北市觀光局宣佈「台北加碼GO」補助方案，預告有5波活動，期望吸引遊客來台北遊玩，第一波是「繽紛耶誕玩台北」（11/27-1/3），第二波是公館聖誕季（11/28～12/31）、第三波2021台北最HIGH新年城（11/28-1/1）、第四波2021台北年味在台北（1/28～2/10）、2021台北燈節（2/26～3/7）。

其中台北燈節預計2/26～3/7在康定路 X 西園路 X貴陽街 X 艋舺大道之間有花燈活動。2021年主題是牛神，歡迎在此期間來北市住宿，將享住宿補貼。

團客部分：

1.參加期限：第一波12/1～12/31止，第二波2021年1/1～1/31日止，各補助3萬人，第三波則因為碰到過年，擴大補助4萬人，期間為2/1~3/7止，總計三波

2.補助額度：補助10萬人，不過主要是補助旅行社兩天一夜每人1000元。

自由行部分：

1.參加方式：在「安心旅遊網站」登記申請（限有國籍遊客），在安心旅遊網站輸入基本資料及上傳身分證件(身分證、健保卡) ， 入住安心旅宿，每人每房現場折抵住宿費1,000元，一個身分證字號限使用1次。

2.民眾開放上傳證件：12/20

3.業者開放申請：12/18

4.開始入住日12/24

自由行補助日期一次看懂。 觀光局

5.參加期限：

第1階段:2020年12月24日至2021年1月底

第2階段:2021年2月1日至3月7日

6.補助額度：兩階段分別各約5萬個名額(5萬名為原則。滿5萬人當天23:59:59之前仍持續受理補助。若第一階段未滿5萬名，則名額可挪移至第二階段使用)

7.訂房方式： 只能透過旅館訂房

8.使用期限：

補助日期：農曆春節前後、上班日前一晚

不補助日期：假日前一晚 8.入住即可獲得2張觀光巴士單次電子兌換券

「春節疏運孝親專案」

另外交通部也宣佈加碼，在過年期間2/8～12到6縣市旅遊，將可享「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵長輩到優質的旅館闔家團圓過個輕鬆舒適的春節連假。這6顯示為臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市。

使用條件 ：

1.住宿優惠者 需年滿55歲以上本國國民。

2.須由6縣市以外搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

2021年燈節以牛為主題，主要景點在艋舺附近。 觀光局

購買平台 ：符合資格民眾可向參與活動的旅行業(含國內訂房平臺)購買「春節疏運孝親專案」套裝產品(2021年2月8日至11日大眾運輸去程票+住宿+2021年2月12日至14日大眾運輸回程票)

補助金額 ：每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1,500元，每位符合資格民眾身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6,000元。

交通局指出，12月1日起開始受理旅行業報名，可搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券，於12月8日起，由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。後續會在觀光局「臺灣旅宿網孝親專案活動專區」，公告參加活動旅行業名單、詳細活動細節及QA供民眾及業者查詢。

北市觀光局針對北市規劃5波旅遊活動，希望吸引遊客來台北玩。 觀光局

對於這次過年專案為何集中6個北區縣市？交通局指出，主要是為達春節疏運並兼顧紓困目的，2020年第3季觀光旅館住用率，這6縣市比同期住用率衰退逾3成，為紓解並提升內需消費；符合前揭標準之區域為北部區域，包含之縣市為臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市。因本案尚有協助春節疏運之目標，故

交通部也預告，最近會宣佈期亦將公布 冬季平日團遊獎助方案 ，為期2個月，適用全臺22縣市。