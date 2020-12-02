年末將至，政府也加碼推出新制與多項補助，除了加強周遭防疫安全之外，也讓民眾在出遊時能享有優惠。一次統整12月新制的五大重點，讓你能快速掌握！

2020年進入尾聲，又有許多新制即將上路，由於國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，自12月起，政府祭出秋冬防疫專案，強化邊境及社區安全，此外，還有多項旅遊補助及交通新制即將開跑。

防堵疫情肆虐，秋冬防疫專案啟動

疫情指揮中心自12月起啟動秋冬防疫專案，強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變三大措施，將實施至明年2月底。

不論國籍，所有入境我國機場或經我國轉機的旅客，須配合出示 3日內的核酸檢驗陰性報告 ，交通部將督導各航空公司確實把關。 民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所，須 強制佩戴口罩 ，違者可開罰3,000元以上、15,000元以下罰鍰。 指揮中心研擬四大措施加強通報採檢、訂定獎勵指標，並呼籲臨床醫師提高警覺，強化社區監測疑似個案通報或轉介，同時請地方政府持續督導所轄醫療院所。

中央流行疫情指揮中心

台北加碼GO自由行、團客皆受惠

為搶救觀光，北市觀傳局祭出補助優惠，自由行旅客於平日（週日至週四）入住合作旅宿，每房每晚可折抵1,000元，每組身分證字號限使用1次，自12月24日起上路，限量10萬名。

團體旅客則從12月起至明年3月7日止，參加旅行業者的包套行程，入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少造訪2處北市商圈、夜市或景點，每人可補助1,000元，同樣限量10萬名。

春節孝親專案，旅行業12月推行程

交通部觀光局推出「春節疏運孝親專案」，將於明年2月8日起至13日推出住宿優惠補助，對象為55歲以上的國民，適用範圍為北北基桃及新竹縣市，民眾必須從其他縣市搭乘大眾運輸前往住宿，每房可折抵1,500元，最高補助6,000元。12月1日起開始受理旅行業報名，12月8日起旅行業陸續推出套裝產品。

接送未滿七歲童，不限制臨停3分鐘

12月起有三項交通新制上路，根據修正的「道路交通管理處罰條例」，接送未滿七歲兒童上、下車者，臨時停車將不受3分鐘限制，交通部已與內政部警政署共同制訂執法認定原則；增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及危險物品罰責，由上限9,000元提高至18,000元；此外，交通違規案件舉發期限由3個月縮短為2個月。

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中高齡專法將上路，鼓勵僱用高齡者

行政院拍板定案，為鼓勵雇主僱用高齡者，《中高齡者及高齡者就業促進法》將於12月4日正式上路，其中包含三大重點：

明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽定期契約，增加僱用意願。 針對留用65歲高齡勞工，若雇主續用30%達法定退休資格的65歲以上勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元。 明文規範雇主不得對求職或受僱的中高齡者及高齡者直接或間接差別待遇，違者可處30至150萬元罰鍰。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網