在瘟疫與流感橫行的今日，綜能生技引進中研院基因體研究中心的「抗體庫技術平台」，積極投入開發快篩試劑與抗體新藥，可望創造龐大產值，成為台灣潛力生技新創。

新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎自2020年初爆發大流行至今，疫情不僅沒有減緩，甚至更為嚴峻，因此一個可快速篩檢出COVID-19病毒的試劑，成為防疫的重要工具。對此，台灣中央研究院基因體中心楊安綏實驗室早在2020年3月就開發出可在15分鐘內迅速篩出結果的COVID-19篩檢試劑。原來，楊安綏早在2009年就投入抗體庫技術平台的開發研究，10年來成功開發出應用於豬流感、人流感的多款快篩試劑，因此當COVID-19疫情爆發之後，很快的開發出COVID-19快篩試劑。

看準楊安綏實驗室的技術能量，長年在美國大藥廠任職、退休回台的阮昭傑，說服楊安綏將此具備產業價值的技術推向商業化，楊安綏也覺得要創造最大價值必須走出實驗室，因此接受阮昭傑的邀請，兩人攜手開始籌備創業。因此，一個結合「創新抗體技術平台的研發團隊」與「抗體產業化經驗豐富的經營團隊」就此成型，新公司綜能生技預計在2021年初正式成立，為台灣生技產業再造一支潛力生力軍。

技術創價 必須勇敢邁向產業化

作為綜能生技的共同創辦人兼技術長，楊安綏從技術優勢的角度談到，「抗體庫技術平台」的核心技術是已經獲得專利的合成抗體庫群，抗體庫使用及保存均以大腸桿菌系統操作，不用像傳統開發模式需要動物培育過程，因此時間、耗材及環境成本都極低，再加上以人工智慧進行分析設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體。

以具備潛力的技術平台開發出COVID-19可快篩的抗原體之後，實驗室很快把技術技轉給國內廠商，而楊安綏團隊也持續投入第二代產品開發，過程中技轉廠商已順利拿到台灣食品藥物管理局（TFDA）製造許可，以及在歐洲(CE-IVD)已完成自我宣告取得醫材認證， 證明此技術具備產業化價值。楊安綏說，目前實驗室已經進一步開發第三代產品，抗原靈敏度較上一代高出百倍，即可在很低的濃度之下測到病毒，未來不僅用唾液就可檢測且準確性更高，並可應用的領域也更為廣泛，如癌症生物標記、食品安全裡面的過敏源等，都可藉由此技術平台來開發。

阮昭傑接著指出，以抗體庫技術平台為核心技術，未來綜能生技將篩選具備商業價值的項目，在以其長年在篩劑與抗體藥物生產製造的經驗，加速把技術推向商品化，創造產業價值。楊安綏進一步提到，把技術放在實驗室裡，發表論文、技轉廠商，遠遠低於國內COVID-19快篩產值達七億的價值，而要發揮出技術平台的最大價值，就必須走向產業化。

價創計畫支持 為商品化階段注入資源

阮昭傑從公司創立與營運管理的角度談到，要將技術推向商業化，並不是一件容易的事，他與楊安綏早在COVID-19疫情爆發之前，就向科技部申請價創計畫，原本預計鎖定豬瘟快篩與流感快篩，在參與計畫過程中又增加了COVID-19快篩項目，大幅提升綜能生技未來的發展價值。

阮昭傑強調，目前歐美各國COVID-19疫情升溫，是否普篩成為歐美各國政府對抗疫情的選項之一，而綜能生技的快篩試劑目前也已經透過美國FDA的COVID-19試劑緊急使用授權(EUA) 綠色管道，在美國爭取上市許可，未來一旦通過就可快速投入生產，預期可以創造的產業價值相當龐大。

阮昭傑進一步指出，透過參與價創計畫，綜能生技不僅獲得資金上的支援，為綜能生技爭取美國上市許可、邁向產品化階段注入資源。另外，透過計劃給予的各種管道曝光與媒合機會，也為綜能生技未來在媒合投資人或產業鏈合作夥伴上，都帶來很大的幫助。

展望未來，除了加速在全球市場推廣快篩試劑，綜能生技也懷抱雄心壯志的將在未來投入前期抗體新藥的開發。阮昭傑強調，由於抗體新藥開發的時間長、資金龐大，未來將透過與大藥廠合作，提供前期技術開發，搶攻新藥市場，最大化技術價值。