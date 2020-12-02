工研院鼓勵技術團隊創業，今年更首度舉辦「工研院創業競賽」，獲獎團隊第一名是研究電力系統管理及預知故障的新創團隊。

工研院47年來已培育近500名CEO，工研院首度舉辦「工研院創業競賽」，引進由訊連、仁寶、中華開發資本和橡子園擔任評審團，經過激烈競爭，冠軍隊伍由以AI、智慧電網降低耗能耗電的工研院南分院的「南方雙電客」獲獎。

工研院表示，該獲獎團隊將獲得由創新工業技術移轉股份有限公司(ITIC，以下簡稱創新公司)和企業提供的資金作為創業第一桶金。

工研院與產業緊密連結，常以市場需求為導向進行跨領域創新研發，協助產業升級，工研院也有一套創新創業機制，在院內開設財務、業務、市場等相關新創學程，鼓勵員工創業，為產業注入新創活水。

工研院電光所與資通所共同組成的「Lipro」團隊，應用Micro LED開發低成本AR智慧運動眼鏡，獲得季軍的肯定。圖左一為頒獎人訊連科技董事長黃肇雄。 工研院

從創意變成創新再走到創業，是最難的一步，工研院院長劉文雄表示，舉辦此次創業競賽，就是要將新創文化注入工研院的研發氛圍中，培養同仁新創及價值創新的能力，在創業競賽的過程中，透過業師的教導，讓同仁學習新創的秘訣，希望每位同仁都應隨時準備好將技術投入市場的能力及實力，當機會來時不要放過。

擔任決賽評審的訊連科技董事長黃肇雄指出，產業需要不斷的有創新的思維、科技注入，才能讓產業更加完善地發展，創新科技也需要觀察市場的趨勢才能邁向新創舞台，這次的創業競賽正是搭起產業專業創投業師與研發單位的良好橋樑，讓科技研發能在一開始就先了解到市場的需求與定位，才能更有效率地讓創新科技順利走向創業之路。

橡子園創投合夥人瞿志豪指出，比起外面的創業競賽有許多是靠創意取勝，工研院的創業競賽團隊技術都非常的深，實力相當堅強，是與眾不同的地方，很少見；在這樣的基礎上，瞿志豪鼓勵工研院創業競賽團隊，在商業化過程中，若能對客戶痛點越了解，對全球通路掌握越高，對市場的掌握就會越成功。

工研院服務系統科技中心「OFAI」團隊，以AI倉運決策管理平台，從訂單產生前到訂單完成的整個流程，進行精準預測與判斷，加速整個訂單流程，拿下另一座季軍。圖左一為頒獎人創新公司總經理戴逸之。 工研院

「南方雙電客」拿下工研院創業競賽首屆冠軍。工研院表示，製造業對供電穩定度殷切，生產線運作的配電變壓器攸關營運正常，若發生故障將導致生產線停止運作會造成巨大的損失，該團隊以預知故障AI診斷模組，協助企業預知配電變壓器故障和健康度，及早安排檢修，降低停線風險；同時針對用電大戶提供智慧微電網系統工程，協助企業落實智慧用電與減少碳排。

獲得亞軍的是工研院資訊與通訊研究所的「APP Carrier」，隨著5G時代的來臨，各項AIOT、智慧整合應用日益增加，加上近期遠距工作的需求，企業公務或人們娛樂私務的手機資訊安全也越來越受到重視，該團隊利用虛擬行動架構技術（VMI）技術，提供Android APP遠端操作使用，無須改變使用者習慣，即可達成企業遠端工作、資料不落地的安全需求。

由於團隊競爭激烈，最終由兩個隊伍並列季軍，包含工研院服務系統科技中心「OFAI」團隊，以AI倉運決策管理平台，解決大量網路購物訂單瞬間湧入的物流問題，加速整體訂單流程，包含倉儲貨物存放、揀貨、物流安排的效率；另一座季軍則由跨領域合作的團隊「Lipro」拿下，該團隊由工研院電子與光電系統研究所與資通所組成，運用Micro IC核心技術，以Micro LED開發低成本AR智慧運動眼鏡，具備輕巧、續航力高，且不受太陽光影響的清晰顯示優勢，未來將積極搶佔AR運動眼鏡市場。

工研院一直以「創新的思維」、「開放式溝通」、「敏捷式管理」三項文化DNA，鼓勵年輕科技人才的研發築夢。此次創業競賽，提供高額120萬獎金，更延攬知名加速器創辦人及合夥人：500 Startups及SparkLabs Taipei、連續創業家及高階經理人擔任業師輔導，期望幫助研發團隊邁向新創舞台。