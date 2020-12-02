亞馬遜公有雲服務AWS執行長表示，遠距工作職位增加，招聘不再以地緣為主，長久下來工作形態的轉變將加速企業導入公有雲，並加深對雲端平台和服務的的依賴。

亞馬遜公有雲服務AWS的年度開發者大會re:Invent今日於線上展開，執行長安迪·賈西（Andy Jassy）在接受《CNBC》採訪時表示，新冠病毒的流行將促使越來越多遠距工作的員工出現，進而對未來工作的型態造成長遠的影響。

賈西更表示，AWS目前在進行招聘時， 不再以地緣為主要考量 ，只要候選人有足夠資格且可與其他團隊協作，從任何地方都可進行員工招聘。

賈西說：「人們將不會如新冠疫情爆發之前，100%的回到辦公室工作，同時員工將會因個別的工作職能不同而對辦公室有混合型的需求。」想持續進行遠距工作的員工，偶爾可能因為某些項目計畫的需求，而進到辦公室與其他團隊進行溝通討論，讓辦公室的發展轉向以協作和會議為主的空間。

辦公室的使用型態可能將由滿足個人需求的單人座位，轉變成有進辦公室需求才預訂座位的開放式工作空間。

目前許多科技公司都增加了遠距工作的職位，其中Twitter和Square更表示員工可選擇永久性地在家工作。

亞馬遜、Google、Facebook等科技公司都表示在明年夏天之前，員工都可透過遠距或在家完成工作內容，而Facebook執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）更預測Facebook一半的員工將在未來的5年至10年以遠距工作為主。

賈西強調，越來越多的遠距工作需求也加速企業導入雲端運算平台，並且對雲端平台的工具和服務越加依賴，因此讓AWS等公有雲服務的需求暴增。

許多企業考慮將資料和IT架構「上雲」多年，突來的新冠疫情雖然考驗企業的業務不中斷的應變能力，但更成為了企業上雲的最大推力，預期也將加速企業數位化轉型發展。

此外，面對市場對AWS在雲端需求暴漲的第三季成長卻趨緩的批評，賈西反駁並認為AWS目前平均年銷售額為460億美元，遠高於年銷售額136億美元Google Cloud和未將收入單獨拆分計算的Microsoft Azure，因此批評AWS第三季的收入增長僅有29％，其成長幅度小於預期，對AWS來說並不公平，並一再強調AWS在公有雲服務中的領先地位。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、ZDNet