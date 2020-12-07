國震中心研發團隊創新發展出的「現地型地震預警系統」，可聚焦智慧住宅與智慧製造兩大領域提供災害預防服務，高度產業化價值可望成為台灣智慧地震服務的新創尖兵

地震不發生則已，一旦發生造成的人命與財產損失非常巨大，然而長久以來，要事先預測地震的發生相當困難，不過這樣的情況即將被改變。由國家實驗研究院國家地震工程研究中心（後簡稱國震中心）林沛暘研發團隊創新開發出的「現地型震預警系統」(EEWS)，可在震動前預測地震強度，協助人們在地震發生時做出更及時的應變，減低地震災損並加速震後復原，未來可應用於智慧住宅與智慧製造等領域，具備高度產業化價值。

聚焦智慧宅與智慧製造搶商機

早在2009年開始，國震中心林沛暘研發團隊藉由執行科技部與教育部的多項計畫，積極投入偵測地震的智慧技術開發，2017年開始又全力執行行政院前瞻基礎建設計畫，持續精進系統功能、並在各種場域進行實地驗證。憑藉著團隊累積超過十年的技術開發與場域建置經驗，研發團隊進一步整合超過20萬筆地震資料，再利用AI技術進行分析，開發出「現地型地震預警系統」，目前已經成功應用在科學園區的晶圓廠、玻璃廠與光電廠，此外也積極擴展產業應用。

國家地震工程研究中心林沛暘指出，地震時不僅對一般民眾造成人身安全與財產的損失，對於半導體在內的高精度型產業，往往也可能導致工廠得停止運轉、稼動率耗損的龐大損失。面對民眾與企業碰到地震時的損害，EEWS可以在地震前預測震度並提早警報，然後透過自動減災連動控制模式，在預估各種地震強度的情況之下，做出最適切的先期準備（如半導體機台的預先停機，以及事後自動復歸）．提高民眾與企業防災應變能力。

目前，研發團隊已經鎖定智慧住宅領域，結合保全、消防與智慧住宅服務提供商的系統，在預測到將有地震發生時，就關閉家中可能產生危險的電器，另外，此系統目前也已經協助晶圓製造廠在內的企業，在高科技廠房中自建EEWS，提早警報、提早應變。林沛暘強調，由於團隊擁有長年各種場域的建置經驗，不管是什麼場域，都可以透過多重地震儀與邏輯閘的配置，有效避免車輛、工程、機械與人為擾動所造成的誤報，也讓系統準確率達到最佳化。更重要的是，針對製造商高度重視的資安議題，EEWS採用全封閉式的系統架構，因此不需仰賴任何外部訊息的設計，讓高科技公司完全不用擔心資安問題。此外，在高速鐵路等高度需要因應震動危害的領域，也有建置EEWS的需求。

林沛暘進一步指出，近十年團隊已經取得「現地型地震減災應變控制系統及其方法」、「現地型地震即時分析系統與方法及其儲存媒體」、「運用類神經網路之現地型地震即時分析系統及其方法」等發明專利，具備強大的技術競爭優勢。

價創計畫加持 全力邁向產業化發展

由於EEWS系統可同時應用於智慧家庭、智慧製造與智慧交通等各種領域，具高度產業化的價值，因此研發團隊決定將此研究技術推向產業化，於是向科技部申請價創計畫，計畫期間除積極籌備成立公司的同時，也持續深化技術、建立可行的商業模式、專利佈局、拓展市場，以及串連各方合作夥伴。

林沛暘指出，研發團隊都是技術研發人員，但創立公司要做的事情很多，所幸藉由科技部價創計畫的輔導與資源挹注之下，協助串聯人才、合作夥伴與客戶，以及協助團隊摸索出可行的商業模式，都讓創業之路走得更順遂。

展望未來，研發團隊預計於2021年第一季成立新公司，然後採取「專業型訂閱式經濟」商業模式，前期先以B2B模式，服務高階客戶（如半導體廠、光電廠、高鐵）．建立標準服務與作業流程，帶領策略性合作夥伴，逐步開發地震預警、減災連動控制的市場．中期以B2B2C業務為主軸，鏈結全球設備商、代理商或物聯網系統整合商（如西門子、Honeywell、Google），提供震前預測降低地震帶來的災損，以及自動化連動減災設計、降低地震災損，同時加速震後復原，成為製造業順遂其智慧製造之，提供這些合作夥伴「專業型訂閱式經濟」式的資訊服務，以及相關硬體採購與維運委外服務。