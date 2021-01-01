台鐵今日零時起，開放110年元旦連續假期車票，部分熱門時段車票已售罄！不過12月5日還有機會再搶票。

編按（2020.12.3 13:55）：還沒搶到票的乘客還有機會！台鐵局將於12月5日早上9點清票，到時未完成付款的車票會再度釋出。

台鐵今天零時起，開放110年元旦連續假期（12月31日至1月4日）車票，過程順利，到上午9時，花東及北高熱門時段都已售完。

台鐵元旦疏運期從109年12月31日至110年1月4日。台鐵統計至上午9時，共完成11萬9023筆、19萬9293張訂票，東西幹線熱門時段車票都已售完。

台鐵提醒，旅客務必於2天內（含訂票當天）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於12月5日上午9時重新釋出供民眾訂票。

台鐵公布至上午9時已售完的車票熱門時如下：

一、東部幹線：台北往花蓮109年12月31日下午5時以後至110年1月1日上午10時以前，往台東109年12月31日及110年1月1日下午2時以前，長途自強號座位售完；花蓮往台北110年1月3日中午12時至晚間7時，台東往台北110年1月3日上午7時以後，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線：台北往高雄109年12月31日下午4時以後，高雄往台北110年1月3日下午1時至晚間7時，長途自強號座位售完。

三、南迴線：高雄往台東109年12月31日上午8時至晚間9時，長途自強已售完。

本文授權轉載自：中央社