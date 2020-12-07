以省下手續費為初衷的尼克，創立金融服務公司Revolut並一步步實踐在全球擴張的野心，短短五年的創業時間，就已成為累積千萬名用戶的金融獨角獸！

對尼克．思妥朗斯基（Nik Storonsky）來說，成功並非謎團，而是堅持不懈的努力。尼克成立英國金融科技獨角獸Revolut僅五年，卻已在全球累積1,000萬名的用戶和高達42億英鎊的估值。

Revolut最吸引人的特點在於：它不需要手續費！

截圖自Revolut臉書

想省下高額手續費與傭金！旅行時的煩惱成為創業動機

以往，到銀行換匯都必須再額外支付手續費，加上匯差，相當於被扒了兩層皮。然而全線上作業的Revolut，不僅替客戶省下手續費，還能以即時匯率領取現鈔，免手續費的特點，來自於尼克任職於瑞士信貸時的靈光乍現。

尼克在旅行時，發現 必須不斷支付高額的手續費和傭金 ，而省下這筆開銷的初衷，正是促使尼克創業動機油然而生的原因。

「 我試著想要找到一張適用於多種貨幣的信用卡，但大家都說這是不可能的，因此我抱著強烈的決心要讓它實現，創建一間比一般銀行好上十倍、便宜十倍的金融服務公司。 」秉持著這份執著，尼克在2015年時，與Vlad Yatsenko共同成立Revolut。

以亞馬遜為成功願景，帶領Revolut站穩全球

尼克時常將公司與亞馬遜做比較，他認為亞馬遜初期只賣書，如今卻成為主宰美國零售業的大亨，用這樣的願景來比喻他的野心，再適合不過。Revolut從無手續費換匯出發，如今還同時具備股票交易、保險、虛擬貨幣和儲蓄帳戶等服務，尼克正在一步步實踐全球擴張的野心。

截圖自Revolut臉書

「 舉個例子，Revolut美國成功發展，那麼只要擁有Revolut帳號的人，就可以免費轉財產到紐西蘭或是澳洲等國家。 」年輕的尼克認為，Revolut快速擴張的好處，莫過於可以跨國執行多項金融服務。

Revolut位於倫敦的總部的霓虹燈字樣寫著：「 Get shit done！ 」但事實上shit done兩字並無亮燈，但也強烈彰顯該公司的終極目標：成功的參與全球的金融業，而失敗並不在選項之內。

俄羅斯國籍、公司的高壓文化連番引起爭議

2018年，Revolut獲得歐洲銀行執照，卻因為尼克的俄羅斯國籍背景，引發巨大爭議。尼克的父親因出任俄羅斯天然氣公司Gazprom的董事，對於這層身分關係，Revolut在歐洲執業的授權在2019年時就遭到三次審查。

對此尼克沒有任何的掩飾，他認為這就是東歐人「 政治生活的一部份。 」這位已經移居英國15年的年輕企業家，堅稱他與克林姆林宮之間毫無瓜葛。

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此外，Revolut的公司文化，也時常引起爭論，該公司長期實行高壓文化，使得部分員工心生不滿。

當記者問及此事時，尼克告訴《富比士》雜誌：「 我們非常努力的工作並非因為來自壓迫，而是因為我們不想錯過眼前的巨大機會，但公司的內部文化隨著我們的成長，也一直在改變。 」根據報導，該公司員工每天平均工作時數為13個小時。

尼克的成功如今已是有目共睹，這位戰鬥意識極高的創辦人，卻仍未滿足於此。尼克的野心將帶領Revolut，打破以往的全球銀行生態，運用不同的思維，實現銀行革命的願景。

責任編輯：文潔琳

資料來源：CNBC、Forbes、Finsmes、The Guardian、City AM

責任編輯：蕭閔云