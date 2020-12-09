數聯資安推出全新3S資安訂閱服務，以月租、訂閱的收費機制、多樣化資安解決方案，協助中小企業填補數位轉型時的資安缺口，又能兼顧成本與人力不足的考量。

數位轉型，可說是近年來全球各企業的必修課，尤其COVID-19疫情爆發後，企業體悟到封城、禁止集會等管控政策，不只降低感染風險，更對營運帶來嚴重影響，也因此更積極地推動數位轉型，希望透過網路構築一個虛擬的商業運作平台或辦公空間，確保日常營運不中斷。

然而，企業在擁抱數位轉型過程中，常常只注意該導入哪些IT工具及可能的轉型效益，忘了數位轉型背後潛藏的資安風險。「尤其台灣很多中小企業主一直誤以為，駭客只會攻擊大企業，自身不可能成為攻擊目標，」數聯資安資安管理平台發展處副處長黃繼民語重心長地說，這種長期以來的錯誤觀念，導致中小企業主不願在資安上多做投資，也就更容易因為數位轉型而增加資安風險，成為駭客眼中的肥羊。

除了錯誤認知外，中小企業資安投資低落，還有2個可能原因：IT人力吃緊或不足、資安設備成本過高。

以勒索軟體攻擊為例，這可說是近年來台灣中小企業最常遇到的資安攻擊方式之一，受害企業在發現被攻擊的當下，通常會有二個反應，第一個是：明明已經安裝防毒軟體，為什麼還會被攻擊？第二個是：我要怎麼解決這個問題？由此可知，多數中小企業缺乏資安的正確認知，也沒有足夠人力和資源去落實資安防禦。

數聯資安資安管理平台發展處副處長黃繼民 數位時代

資安訂閱服務 中小企業兼顧成本與需求的新選擇

為了協助中小企業填補數位轉型時的資安缺口，又能兼顧成本與人力不足的考量，數聯資安在2020年時翻轉商業模式，提供3S資安訂閱服務 ( Security Subscription Services )，以月租、訂閱的收費機制，提供多樣化資安解決方案，例如：端點安全、網路安全、資安檢測…等，讓中小企業不必付出高額成本，也不必煩惱人力或管理問題，就能享受過往只有大企業才能達到的資安效果。

雖然，台灣市場上不乏訂閱式資安服務，而3S資安訂閱服務乍看之下似乎差異不大，但若進一步探討服務內容，便可發現其不只提供資安解決方案，更落實「資安監控與維運」機制，協助企業及早阻斷可能的資安攻擊，將損失降到最低，這是3S資安訂閱服務的最大價值與優勢。

眾所週知，資安防禦的重點，不在於導入解決方案的數量，而是有沒有定期監控與分析，而這樣的監控不只需要人力、更需要經驗，才能做出正確判斷，在第一時間發現潛伏在內網的風險，或是可能的惡意行為。

對此，數聯資安資安管理平台發展處副處長黃繼民強調，數聯資安是台灣最早提供SOC資安監控服務的業者，內部擁有專業且經驗豐富的資安團隊，不只熟悉DDoS、入侵偵測、漏洞/弱點…等各種資安攻擊手法，即便不幸發生資安攻擊事件，數聯資安內部也有鑑識專家，可以分析事件原委，再將相關資訊變成監控資料庫，持續優化監控分析能力。

除了7X24小時資安監控外，3S資安訂閱服務多元化的選擇，也讓企業可以逐步完善配套措施，舉例來說，企業可以先導入網路安全或端點安全服務，之後再引進資安檢測服務，並根據檢測結果去改善資安防禦機制，同時在內部逐漸累積資安能量。

從漁產到物業管理 中小企業也要積極落實資安

目前，3S資安訂閱服務已獲得許多中小企業的肯定，包括南部某漁產業者及物業管理公司，都應用數聯資安解決方案完善資安防禦能力。

黃繼民表示，某漁產業者內部使用的進銷存系統遭到勒索軟體攻擊，導致員工只能手工作業，剛進貨的新鮮漁獲要派發到各個倉庫也變得非常不容易，由於該業者還有導入物聯網解決方案，用來監控存放漁貨冷凍櫃的溫度變化，這起勒索軟體攻擊事件，讓業者省悟到，如果駭客攻擊的是IoT設備，那就不只是作業比較麻煩而己，還會產生鉅額損失。

因此，該業者向外部尋求協助，從既有IT解決方案供應商開始問起，最後導入3S資安訂閱服務，透過次世代網路安全防火牆及次世代防毒軟體，強化端點與網路安全，降低再次駭客攻擊的風險。

另外，某物業管理公司為了做出市場差異化，訂出「應用IT做到媲美飯店式管理的服務品質」的目標，因此該公司的IT人員編制較為完善，內部也有基礎資安防禦機制，像是：防火牆、防毒軟體等，卻還是經常傳出中毒等資安事件，因此該物業管理公司改用3S資安訂閱服務，看中其支援SD-WAN、具備次世代防火牆功能、及雲端集中式管埋平台三大特色，希望藉此強化資安防禦能力，並降低IT人員管理負擔。

展望未來，數聯資安將持續擴充3S資安訂閱服務的內容，從一般電腦與系統適用的資安解決方案，到雲端及物聯網安全防禦機制，希望將資安化成支持中小企業轉型的基礎，讓中小企業不必擔心資安風險，安心享受數位轉型的效益。