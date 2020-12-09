在疫情的衝擊下，統一資訊看準企業上雲市場需求，憑藉豐富實作經驗協助企業以更精準、穩健且高效的步伐上雲，暢享安全、高效、彈性的雲端服務帶來的營運效益！

統一資訊成立於1997年，提供全方位專業諮詢與資訊服務，一開始的客戶是以集團內為主，在累積十餘年的豐富產業與實作經驗後，近年開始對外提供服務，服務內容包括電子發票、POS、門市考勤、食品安全、顧客關係管理（CRM）、企業資源規劃（ERP）跟雲端服務等，目標是透過分享實作經驗協助產業升級轉型。

統一資訊以2大優勢協助企業上雲，5大服務助企業暢享雲端效益

「一開始，我們鎖定的客戶是以零售流通業為主，隨著經驗的累積，開始提供高科技製造、醫療照護與金融服務業客戶所需的資訊服務。」統一資訊系統支援及技術研發部部長何維平表示，在提供數位化服務的過程中，統一資訊發現企業對雲端服務的需求漸漲，為提供企業客戶兼具高效、安全、彈性的雲端服務，統一資訊是從產品市場佔有率、差異化競爭優勢與產品發展藍圖等三個面向進行評估，最終選擇Amazon Web Services（AWS）雲端服務平台，提供雲端管理服務、雲端遷移、DevOps、雲端備份與雲端災難備援等5大服務，助企業打造高營運韌性且可快速回應市場需求的系統環境。

相較於AWS的眾多夥伴，統一資訊不僅擁有豐富的產業與實作經驗，還有專業團隊提供高品質支援服務，有效降低企業上雲所要花費的人力與資源，是企業上雲的最佳夥伴。

數位時代

何維平進一步解釋，統一資訊擁有超過20年的系統規劃、部署與維運經驗，因此，十分了解企業客戶需求，可以更全面且細緻的角度協助企業客戶規劃上雲策略，擬定上雲的標準作業流程，並且分階段實踐。例如，統一資訊在協助某航空業者將地端系統遷移到雲端時，除考量作業系統、資料庫、安全與硬體資源等事項，還要因應地端系統（工作負載）的資訊流進行相對應的架構調整、優化，確保系統可以順利支援爆量的業務需求。「我們提供的不僅僅是上雲（公有雲）服務，而是從企業營運的角度思考，提供企業客戶整合服務，確保營運業務流程的正常運作。」

至於在專業團隊服務這一點，統一資訊基盤服務部產品發展TEAM經理李爵臣表示，除了10名專職人員，還有將近百位熟悉軟體與硬體部署與維運的同仁提供後援，讓統一資訊可以快速回應客戶需求。舉例來說，在協助知名食品大廠將企業網站等服務搬遷到AWS時，除能依據客戶需求規劃與建置一個符合企業成本效益的系統架構，統一資訊的系統維運人員也可以協助客戶快速處理各種突發狀況，讓客戶的系統人員可以無後顧之憂的將心力專注在核心業務。

不只是上雲，雲地最佳化應用才是王道

統一資訊從2018年開始對外提供AWS服務，截至今日，已經成功協助零售、食品、製造與交通等超過30家企業客戶上雲，之後，將憑藉著在技術資源、雲端移轉、大數據分析、資訊安全、系統整合與代管維運等面向的服務能量，持續不斷的協助台灣企業整合、優化地端與雲端系統環境，以最佳化雲地環境推動企業創新轉型能量。

「我們的目標是協助企業以雲地環境最佳化應用優化業務服務能量，因此，除了協助企業快速享受上雲（AWS）效益，例如透過AWS雲端備份降低將資料存在同一地方（機房）的風險，以及初期資訊設備的投資成本等，更重要的是，因應企業客戶的業務需求提供短、中、長程規劃，以兼具經濟效益、運作效能、安全可靠與彈性開放的方式，極大化雲地資訊系統架構的服務能量。」關於統一資訊將如何協助台灣企業透過雲端服務優化營運業務，李爵臣如是總結。