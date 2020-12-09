經濟部工業局「2020AI＋新銳選拔賽」藉大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，協助新創擁有更多資源，加速新創海內外市場的拓展與佈局。

臺灣資通訊產業具備堅強硬體製造能力，近年來更積極整合人工智慧與大數據等軟體能量，以軟硬整合之姿發展AIoT產品與解決方案。由經濟部工業局辦理的「2020AI＋新銳選拔賽」，藉由大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，幫助新創擁有更多的資源，創新AIoT產品解決方案，也藉此連接大廠，加速新創在國內外市場的拓展與佈局。

鈞銳鋒》AI分析 手勢智慧控制電視

台北市電腦公會

鈞銳峰團隊一直專注於影像辨識、深度學習與資料分析等AI領域的研發創新，建立軟、硬、韌體整合的能力，在近年來各種人工智慧解題競賽中，屢屢獲獎，這次參與「2020 AI+新銳選拔賽」為鈺創科技的「智慧電視AI分析人類手勢指令」題目進行解題，同樣有很好的表現。

創辦人兼執行長簡志峰指出，目前電視只能傳遞單向訊息於觀看者，資訊提供者無法直接即時得到使用者反饋，對此，鈞銳峰利用攝影鏡頭捕捉人體手勢動作，再透過AI手勢辨識技術，讓電視可以分辨觀看者的情緒和專注度，未來可藉此提供觀賞者客製化內容或廣告。

在參與「2020 AI+新銳選拔賽」進行歷練期間。鈞銳峰團隊正式成立為羅伯斯特公司。羅伯斯特創辦人兼執行長簡志峰指出，公司成立之後定位為AI軟體開發與顧問公司，未來公司將以過去累積的技術與應用開發經驗，為想要導入AI應用的企業，提供客製化AI解決方案，協助客戶順利跨入AI智慧領域。

慧演智能》智慧影像檢測 提高產線檢測準確率

台北市電腦公會

成立於2018年的慧演智能專注於智慧製造領域，該公司利用工業鏡頭獲取產品檢測圖像，搭配自主研發的BailAI影像檢測系統，以深度學習技術檢查出產品各種不良項目，並判斷出產品為良品與不良品，協助製造業者提升製程效率與產品品質，同時減少漏網率及人力成本，目前該公司解決方案已經應用於金屬、橡塑膠、電子等產業。

慧演智能執行長劉雅雯指出，憑藉著影像辨識與深度學習的技術能量，慧演智能參與「2020 AI+新銳選拔賽」為研華科技解題時，整合人工智慧、影像辨識、數據分析與系統整合等技術，在產線實測時，獲得一個商品檢測畫面只使用了0.01秒，效率遠高於傳統檢視，且準確率高達98%。

在通過研華的實證之後，目前該產品已經打包成為工業物聯網應用程式(I.App)，上架到研華的的WISP-PaaS物聯網開放雲平台市集(WISE-Marketplace)，讓團隊相信公司可以從專案業務模式走向發展標準化產品與解決方案，更為慧演智能拓展全球市場帶來契機。

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