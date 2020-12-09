經濟部工業局「2020AI＋新銳選拔賽」藉大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，協助新創擁有更多資源，加速新創海內外市場的拓展與佈局。

臺灣資通訊產業具備堅強硬體製造能力，近年來更積極整合人工智慧與大數據等軟體能量，以軟硬整合之姿發展AIoT產品與解決方案。由經濟部工業局辦理的「2020AI＋新銳選拔賽」，藉由大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，幫助新創擁有更多的資源，創新AIoT產品解決方案，也藉此連接大廠，加速新創在國內外市場的拓展與佈局。

谷林運算》智慧機械升級系統 助製造業邁向工業4.0

台北市電腦公會

谷林運算是一家專注於AIoT技術的新創公司，該公司研發團隊利用亞馬遜AWS雲服務平台，開發一站式智慧機械升級系統，可快速將產線機台運作資料視覺化，協助企業主隨時隨地掌握工廠狀況，至今已經協助臺灣數十家微中小型製造業邁向智慧製造。

以累積多年的技術與應用開發能量為基礎，谷林運算參與「2020 AI+新銳選拔賽」時為研華提出的智慧製造題目解題。谷林運算創辦人馮輝譯指出，為解決工廠無法擷取傳統製造設備資料的問題，谷林運算利用該公司的LASSIE設備智慧監控系統以外掛感測器，溝通工廠產線上的傳統可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller；PLC)，取得PLC設備資訊，或以AI-OCR智慧數據提取方案，擷取人機介面（HMI）螢幕中的數值，然後透過網頁生產看板或手機APP，把分析整理後的可視化圖表資訊提供給產線管理者，如此一來，管理者即可遠端監控產線狀態，即時收到機台異常通知等。

馮輝譯指出，過去谷林運算以服務中小型製造業為主，運算需求較低，這次為研華解題得滿足高階工業設備更快速的運算需求，讓谷林運算從使用CPU走向GPU，目前相關解決方案也已經上架到研華的WISE-Marketplace，期望未來能藉由研華的全球資源佈局，拓展海外市場。

傑精靈》AI物件辨識 分析來客消費力

台北市電腦公會

傑精靈資訊科技是一個熟悉人工智慧與電腦視覺演算的科技新創，過去一直致智慧醫療領域的AI應用開發，在攝影機偵測人臉、量測生理參數，心跳呼吸血氧、量測乳酸等都有厚實的技術能量。以AI演算技術為基礎，傑精靈參與「2020 AI+新銳選拔賽」選定華碩電腦提出的「智慧零售」主題需要人臉辨識技術，因此選擇為華碩解題。

傑精靈創辦人兼執行長蘇宏任指出，將傑精靈的AI人臉辨識技術整合於華碩的Chromebox 3硬體產品上，放置於商場即可辨識消費者的性別、年齡、衣服配件甚至心情，藉此精準判斷消費者的購買力與喜好，進而提供更貼切消費者的服務，有效提升客戶體驗，或是給予最適化行銷廣告，提高其消費力。

蘇宏任指出，透過與華碩的合作，不僅對於提升公司的形象帶來幫助，也大幅提升團隊的軟硬整合能力，不僅有助於公司切入智慧零售領域，對於公司原本就深入著墨的智慧健康領域，因為具備更強大的整合力，可望有更多的發展空間與可能性。

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