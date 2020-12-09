蘋果全罩式降噪耳機AirPods Max今日正式推出，台灣的售價為18,490元起，台灣要等到明年初才會開賣。

趕在歐美的年終購物季結束之前，市場上流傳數月的蘋果全罩式降噪耳機AirPods Max今日正式推出，12月15日將首先於美國等25個國家與地區上市。AirPods Max在台灣的售價為18,490元（549美元）起，預計在明年初開賣。

AirPods Max延續AirPods的體驗，帶來全新無線耳罩式設計，提供高傳真音訊、主動式降噪與空間音訊效果等。 Apple

AirPods Max有太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色共五色可選擇，具有客製化聲學設計、H1晶片、以及由軟體驅動的的運算音訊技術，為用戶帶來適應性等化、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果等優異的聆聽體驗，都是在之前AirPods產品中沒有的功能。

Apple全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示，客製化聲學設計結合強大的H1晶片與先進的軟體運算，讓AirPods Max使用運算音訊技術以無線的方式提供絕佳的個人聆聽體驗。AirPods Max搭載40毫米Apple設計的動圈驅動單體，精準呈現低音、中音、甚至高音個別的特色。此外，AirPods Max搭載Apple設計的H1晶片，藉由相應的客製化聲學設計與軟體運算，帶來更好的音效表現。

從外型設計來看，AirPods Max延續蘋果簡潔的風格，頭帶和耳罩以突破式機制相連可平衡並分散耳罩壓力，且耳罩軟墊皆使用聲學工程記憶泡棉，可加強耳罩與耳朵的貼合度，提升沈浸式音效的環境。AirPods Max借用了Apple Watch數位旋鈕的設計，可精準控制音量播放、暫停、跳到下一首等等功能，噪音控制按鈕可輕鬆於主動式降噪功能與通透模式之間切換，此外用戶還可啟動Siri直接透過聲控操作。

數位旋鈕可音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，也可啟動Siri。噪音控制按鈕則可於主動式降噪功能與通透模式之間切換。 Apple

AirPods Max有20小時續航力，並以Lightning作為充電接口，充電5分鐘大約可獲得90分鐘的電池續航力。AirPods Max會自動偵測用戶是否正將耳機戴在頭上使用，若耳機從耳朵移開，耳機則會自動暫停，重新戴上耳機則繼續播放。蘋果的降噪系統與其他抗噪耳機大廠Bose、Sony相似，是透過六個外向式麥克風來偵測環境噪音，並由耳罩內的麥克風監控傳用戶耳朵所聽到的聲音，來消除外在噪音的干擾，同時，AirPods Max內建的波束成形麥克風，也提升了用戶以AirPods Max進行語音通話時的表現。

AirPods Max耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，打造有效密合提供沈浸式音效。 Apple

同樣也屬於蘋果旗下的耳機品牌Beats，經營高階全罩式抗噪耳機市場多年，但由於Beats的產品更多樣化，因此也吸引不少Android手機或偏好USB-C充電接口等非iOS平台的用戶，可說是蘋果在耳機音響市場上的多元策略。

雖然以全罩式主動抗噪耳機AirPods Max的售價18,490元，在市面有眾多品牌可供選擇，但蘋果以AirPods和AirPods Pro已受用戶好評，讓市場對於AirPods Max的抗噪、聲音表現也十分期待，尤其蘋果透過軟硬體整合來提升產品表現向來做得不錯，消費者是否認為AirPods Max的表現對得起這個售價，可觀察下週開賣後的銷售表現。

資料來源：蘋果、The Verge