數位轉型2.0將走向數據導向，邊緣運算時代數據分散在各處，如何讓企業能全面掌握，並利用獲得洞察？戴爾揪12企業合組數據優先聯盟，期望打造生態系找解方。

疫情促使企業加速企業轉型，投資5G、AI（人工智慧）、擴增實境（AR）等工具協助企業創新，戴爾（DELL）宣布與資策會、鴻海集團雲高科技、佳世達集團聚碩科技、遠傳電信、台達電及愛立信等12家業者共組數據優先聯盟(DIGI-DATA Alliance)，目標3年內創100家企業服務落地案例。

戴爾揪資策會，邀集輝達、VMware、資策會、鴻海集團雲高科技、佳世達集團聚碩科技、遠傳電信、台達電及愛立信、精誠資訊、凱穩電腦、遠傳電信、歐立威科技等業者組數據優先聯盟，打造軟硬體整合平台，協助台灣企業數據資本化，加速數位轉型。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥指出，2020年是前所未有、非常不同的一年，新的工作模式出現、業務需求也出現改變、也觀察到各企業IT部門的壓力，透過跨業合作，期望數據優先聯盟能對製造、零售、金融與醫療4大行業領域企業提供服務。

戴爾揪台達電子、精誠資訊、凱穩電腦、遠傳電信、聚碩科技、歐立威科技及鴻海科技集團雲高科技等業者組成「數據優先聯盟」。 資策會

戴爾每兩年，已連續三度針對全球企業數位轉型做調查，廖仁祥指出，數位轉型已經進入第二階段，從雲端化轉為由數據驅動。戴爾在全球18個市場，針對12個產業共4,300家企業做調查，顯示30%企業擔心未來2~3年撐不下去，60%認為，在經歷過COVID-19（新冠肺炎；俗稱武漢肺炎）疫情後，數年後才有機會恢復獲利。

邊緣運算讓數據分散化，資安與資源不足考驗多

調查顯示到2025年前，企業75%的數據都在資料中心或雲端之外的地方產生，這些數據將存在各種邊緣裝置，如物聯網裝置、自駕車，但總數據量總和也將倍增，從目前33ZB提高至175ZB，複合年成長率為61%。數據大增，但如何運用數據順利做出決策或洞察，是企業轉型過程的一大障礙。

根據調查，企業數位轉型三大障礙中，除數據過於分散，無法從數據之海中找到有價值的洞察，資料隱私與網路資安疑慮、有限的資源也是兩大障礙。

也因此，調查顯示全球企業在未來1至3年主要將投資5大技術：網路資安、數據管理工具、5G基礎架構、加密軟體、混合雲環境。

戴爾台灣區總經理廖仁祥指出數位轉型第二階段是數據優先。 DELL

廖仁祥表示現在企業數位轉型應該要從雲端優先，改為數據優先。數據優先聯盟成立，就是要幫助客戶蒐集、運算到分析數據，並推薦最佳分級儲存方式，以因應多雲生態系世代，最終目的是讓數據可以在邊緣到雲端之間流動。

戴爾技術副總經理李百飛表示，數據優先聯盟將打造各種生態系，協助客戶易於找到解決方案，並把數據變現，對企業來說，數據是水源，沒有活不下去，如何有效儲存將更關鍵。

責任編輯：蕭閔云