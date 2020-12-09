《彭博社》公佈2020年最具影響力的50人榜單，除了多位在疫情下嶄露鋒芒的企業家入榜外，甚至還有一位入榜者「不是人」。

新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）來襲、美國總統大選登場、佛洛伊德之死……匯集眾多重大事件的2020年即將走入尾聲，知名媒體《彭博社》也在本週發布了年度50大最具影響力人物榜單。

這次《彭博50》榜單的重點之一，莫過於導致全球超過150萬人死亡的武漢肺炎，除了總統蔡英文因台灣成功抵禦疫情上榜外，這波疫情也撼動了世界各國經濟局勢，使許多致力於數位化服務的新銳企業嶄露頭角。

疫情攪動全球經濟局勢，封鎖下崛起的宅經濟企業家們

作為居家防疫期間最受矚目的企業， Netflix執行長里德．海斯汀（Reed Hastings） 毫無疑問地入選50大最具影響力人物榜單。

迪士尼的Disney+亮相、華納媒體的HBO Max上線，NBC環球也推出「孔雀」來參一咖串流影音市場，外界原先預期，Netflix會在2020年面臨前所未有的重大挑戰，訂戶勢必受到分流。

但受到疫情影響，民眾無法隨意外出，電影檔期紛紛遞延，Netflix成為人們在家中排憂解悶的優先選擇。2020年迄今Netflix股價已成長逾55%，第三季訂戶數也達到1.95億人，今年底可望突破2億人關卡。

健身新創公司Peloton執行長約翰．弗雷（John Foley） 也順利上榜。健身房因疫情成為高危區域，Peloton得以在居家運動的潮流下趁勢崛起。疫情爆發前，持續虧損的Peloton營運上本來有些忐忑，但隨著今年順利轉虧為盈、營收暴增232%，這樣的擔憂也煙消雲散。

Peloton透過允許用戶單獨訂閱線上課程，而不必先購買一部上萬元的跑步機或飛輪，大大充實了用戶基礎，加上把握疫情時機，今年訂閱用戶暴漲一倍至300萬人，股價更攀升近300%，使得市值突破300億美元。

民以食為天，在家不出門，「吃」的問題仍要解決，中國外送平台 美團執行長王興 也名列榜上。在中國大封鎖期間，美團每天處理多達1,500萬份外送訂單，即使中國疫情較早消退，養成的外送習慣卻沒有因此消失，美團第二季每日訂單數仍有2,450萬份，較去年同期成長7%。

另一位牽涉外送的上榜企業家，則是無人機外送新創Zipline執行長凱勒．里諾多（Keller Rinaudo）。但Zipline運送的不是美食，而是醫療物資。其無人機可用60英哩時速（約96公里）在來回100英哩（約160公里）範圍內遞送物資，期間他們已運送了超過1.5萬套個人防護設備。

疫情下遠端學習的興起，則令線上教育平台Byju創辦人拉文德蘭（Byju Raveendran）榜上有名。Byju提供從幼稚園到高中程度的廣泛學習內容，只要一部手機就能收看課程。

今年10月，Byju的用戶數達到7,300萬，較年初時成長超過4,000萬人，其估值也從80億美元上升至120億美元，推估2021年3月財年結算時，年營收可上看10億美元。

SpaceX成功載人上太空，發豪語目標登陸火星

雖然矽谷鋼鐵人伊隆．馬斯克（Elon Musk）沒有登上今年的《彭博50》，其太空公司SpaceX營運長葛溫．夏特維爾（Gwynne Shotwell）卻列名其中。在這動盪的一年，SpaceX數度締造壯舉，籌備多年的衛星網路Starlink正式邁入測試階段，更成功載運太空人前往太空。

這是2011年美國最後一艘太空梭退役以來，美國首度不依賴俄羅斯聯盟號飛船，運送太空人至宇宙，SpaceX也是首間達成此壯舉的民營企業。夏特維爾對外強調，這只是開始，未來他們將定期載運太空人前往近地軌道與月球，最終目標是登陸火星。

今年11月，SpaceX天龍號太空船成功運送4位太空人前往國際太空站，寫下新的里程碑。 NASA

另一位與馬斯克有關的入圍者，是中國電池公司寧德時代創辦人曾毓群。今年特斯拉股價暴漲5倍有餘，成為全球最有價值車廠，寧德時代便是幕後的其中一位推手。

寧德時代的鋰離子電池技術，讓特斯拉在上海生產Model 3的價格得以下修10%，用低於其餘地方的3.7萬美元價格在中國銷售，大大有助其進軍中國市場。目前這些中國製Model 3也獲准出口歐洲。

一年數量抵過去10年總和，SPAC成企業上市鍾愛選擇

值得一提的是，這次《彭博50》的名單中，其實有一位「不是人」，它是今年企業上市時鍾愛的 「特殊目的收購公司」（SPAC） 。SPAC是一間空白公司，沒有實質業務，目的是從投資者手中募集資金，買下新創使其套殼上市。疫情爆發以來，SPAC成為新創避免IPO層層監管與種種麻煩的重要手段。

根據研究公司SPACInsider的資料，2020年迄今SPAC上市公司數達214間，總計籌集資金超過700億美元，比過去10年的總和還要來得多，足以顯示SPAC在今年的盛況。

完整榜單請見：Bloomberg 50

責任編輯：蕭閔云