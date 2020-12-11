數位身分證將於2021年1月試辦上路，隨著時程接近，社會對於資安測試與換發計畫高度關注，也引發了不少爭議，如今行政院蘇貞昌鬆口，未必7月全面換發。

編按：內政部規劃數位身分證，原先預計2021年7月全面換發，如今行政院長蘇貞昌回應資安疑慮時鬆口，表示數位身分證不一定7月全面上路，要確保沒有資安風險才推行，而具體怎麼做？

內政部日前宣布明年1月將試辦數位身分證。多位立委今天質詢相關資安問題，行政院長蘇貞昌表示，數位身分證不一定在7月全面換發，試辦後會設立賞金，讓各界嘗試進攻系統，直到無人成功，確認安全性後，才會全國換發。

內政部10月宣布，明年1月起在澎湖縣、新竹市及新北市部分區域小規模試辦數位身分證換發，預計在明年7月全面換發，不過內政部近日表示，縮小試辦區，將先在新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。國民黨立委林文瑞指出，明年1月開始試辦數位身分證，但試辦地只剩新竹市，又是採取自願制，參與試辦計畫人數可能變很少，而7月就要全國換發，時間上是否過於急促。

蘇貞昌回答，全世界100多個國家都使用數位身分證，台灣作為科技大國也應跟上，但不可以大意。沒有說試辦未定論前，明年7月就一定要全國換發，數位身分證會先試辦，並設立賞金、鼓勵駭客進攻，如果駭客成功就不敢推動全國換發，直到沒有人能攻擊成功，澄清疑慮、確認安全之後，才會全國換發。

民進黨立委王美惠質詢時表示，數位身分證相關政策一直變，例如試辦地點改變等，她也擔心資安疑慮，更直言倘若處理不好，台灣一夕之間就會變成是中國的。

內政部長徐國勇說，並無改變，也都有考慮資安與法制等問題，例如大家懷疑晶片是不是中國做的，他保證絕對不是中國做的，而且相關契約也訂定得很清楚，不能有中國的產品、中國機器等，他也會與行政院政務委員唐鳳就相關資安疑慮等問題跟民眾說明。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：中央社