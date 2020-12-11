終於突破疫情低潮，製造業受僱員工數近2個月轉呈增加，不動產業平均總薪資年增更高達9.8%。

編按：2020年受疫情衝擊，許多企業為了因應危機，採取裁員、無薪假或是人事凍結等措施，如今隨著台灣防疫有成，疫情下受創最重的製造業也轉呈增加，就業市場逐漸回暖，但整體與去年同期相比仍少5.6萬人。

主計總處今天公布10月底工業及服務業全體受僱員工人數為796.3萬人，連續5個月走揚，觀察各業表現，製造業漸漸走出疫情陰霾，營建工程業、不動產業不論受僱人數還是薪資表現，相較其他業別都更為突出。

據主計總處統計，今年10月底工業及服務業全體受僱員工人數796.3萬人，月增1萬人，不過和去年12月底相比，仍少5.6萬人，未能回復到疫情之前的水準。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，各行業受疫情影響程度不一，以受僱員工人數來看，10月底全體受僱員工人數月增1萬人，其中醫療保健業增加3,000人，製造業與住宿及餐飲業均增加2,000人。

陳惠欣表示，各行業受疫情影響程度不一，以10月底受僱員工人數來看，製造業與住宿及餐飲業均增加2000人。 國泰人壽

陳惠欣指出，疫情爆發後，製造業4月起明顯受到衝擊，受僱員工人數一度月減1萬人，不過近兩個月轉呈增加，主因是第4季為製造業傳統旺季，疫情衝擊慢慢減弱，但未來須留意歐美疫情對於需求的影響。

而受到各國防止疫情擴散、祭出邊境管制影響，陳惠欣坦言，航空運輸業疫情以來都不太好，今年10月底受僱員工人數2萬2824人，仍低於去年12月底的2萬3664人，今年前10月總薪資也年減13.44%，受影響蠻顯著。

值得一提的是， 房地產相關行業表現相對亮眼，人數以及薪資水準都有成長 ，陳惠欣指出，前10月營建工程業受僱員工人數年增6,000人、不動產業年增3,000人。

受到各國防止疫情擴散、祭出邊境管制影響，航空運輸業受到顯著影響，但房地產相關行業的表現卻相對亮眼。 Flickr CC by Nicci Romanovsky

此外，今年前10月營建工程業平均總薪資年增2.65%、不動產業則高達9.8%；陳惠欣表示，不動產業因部分業者業績較佳，加上獎金等因素，「看起來確實是比較好」。

主計總處統計指出，10月底全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2756元，年增1.62%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬7912元，年增2.23%。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣、蕭閔云