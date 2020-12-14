今年疫情嚴峻，不只尾牙停辦，就連年終也恐怕縮水。根據調查，只有56%上班族預估能領到年終、創8年來新低，反觀金融、科技、醫療生技產業卻在逆勢中竄升。

根據求職網站調查，受疫情干擾，僅有56%的上班族預估，將在牛年農曆前領到年終獎金，創8年新低，「基數平均值」落在1.11個月，較去年縮水0.2個月，也創9年新低，但金融、科技、醫護生技年終獎金仍逆勢成長，登上排行榜前三名，其中，金融相關平均領到2.5個月，羨煞其他產業。

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金融業年終遙遙領先，醫護生技逆勢成長

時序進入年末，yes123求職網今日（14）公布年終調查，約有44%的人預估自己將領不到年終獎金，主要原因為公司業績衰退；約有56%的上班族預估可領到年終獎金，但較去年的67.8%大幅下滑，其中，超過半數以上的人認為獎金與去年差不多，近30%的人則認為會比去年少。

據調查，不論發或不發，年終獎金的基數平均值，今年落在1.11個月，較去年的1.31個月，下降0.2個月，等於少了6天，創9年以來的新低；若扣除「不發放的」，整體平均值則變成1.49個月。

從行業別進行交叉分析，年終獎金最高為「金融保險與會計統計業」，高達2.5個月，較去年增加0.1個月，並遙遙領先其他產業；科技資訊業年終為1.89個月，上升0.19個月，位居第二；醫護與生技今年因疫情掀起熱度，年終達1.56個月，竄升至第三名。

相反的，往年的熱門產業包括運輸與物流倉儲、傳統製造業等均呈現衰退，年終獎金平均為1.25個月、1.5個月；民生服務業、餐飲住宿與休閒旅遊營運受邊境管制衝擊，員工平均年終獎金剩不到一個月。

至於員工最期待的尾牙活動，調查發現，約44%公司並沒有計畫舉辦尾牙，其中26.9%是因防疫考量取消。yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖然部分企業因業績下滑、防疫考量取消尾牙，但也不排除公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。

責任編輯：文潔琳

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