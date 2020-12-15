日本新冠肺炎疫情升溫，東京都政府14日決定原本實施至17日為止的餐飲店提早打烊措施延至明年1月11日。配合的店家可獲100萬日圓（約新台幣28萬元）。

日本武漢肺炎疫情升溫，東京都政府今天決定原本實施至本月17日的餐飲店提早打烊（縮短營業時間）措施延至明年1月11日，配合的店家可獲100萬日圓（約新台幣28萬元）補貼。

日本讀賣新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武漢肺炎）疫情升溫，東京都政府今天決定，實施籲請提早打烊的期間延至明年1月11日，對象地區是東京23個區及多摩地區提供酒類的餐飲店及卡拉OK店，營業時間最晚到晚上10時。

本月12日東京都單日新增武漢肺炎確診病例為621例，創新高紀錄，因此東京都政府認為包含過年期間在內，餐飲業者等有必要縮短營業時間，防止疫情擴大。

東京都知事小池百合子今晚召開臨時記者會表示，相信餐飲店等業者內心也很難過，但較多民眾外出的過年期間有必要徹底做好防疫。她也呼籲民眾，過年期間盡量勿做不必要外出，期盼東京都民眾考慮變更返鄉探親的時間。

大阪府原本籲請大阪市北區與中央區的居酒屋等餐飲店提早打烊，但今天決定16日起對象地區擴大為大阪市全境。原本實施提早打烊的期間是到本月15日止，但今天決定延長2週，到29日為止。營業時間最晚到晚間9時為止。

愛知縣知事大村秀章今天在記者會上表示，原本籲請名古屋市中區的鬧區「錦」、「榮」這兩區的部分地區餐飲業者，實施提早打烊措施到本月18日為止，營業時間至晚間9時，但因疫情升溫，這些措施的實施期間延至明年1月11日為止，對象擴及名古屋市的中區全境。

疫情擴大，醫療體制緊繃，日本政府調整振興國旅Go To Travel（去旅遊）方案的實施。

日本首相菅義偉今天表示，為減輕醫療機構負擔，包括之前已暫停適用Go To Travel的札幌市與大阪市，加上東京都與名古屋市等疫情嚴重地區，先暫停適用Go To Travel方案，到12月27日止。

菅義偉說，從12月28日起至明年1月11日，全面暫停實施Go To Travel。至於明年1月12日以後，將採何種措施，還要視疫情如何再做決定。

有關籲請餐飲業者提早打烊措施，菅義偉表示，醫療專家指出，染疫風險較高的是餐飲時，所以籲請提早打烊的實施期間不得不延長。對於餐飲店，地方自治體將發放配合金，過年期間支援金額的單價倍增，最多平均一個月發給120萬日圓。此外，耶誕彩燈等活動，也期盼業者以防疫為最優先考量。

責任編輯：蕭閔云

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