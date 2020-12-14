知名跨國企業聯合利華最近宣布，其紐西蘭分公司超過80位員工，將在2021年嘗試一周只工作4天，縮短員工的上班天數，工作效率會變好嗎？

如果一個禮拜只要上班 4 天，你覺得工作效率會變好嗎？過去企業衡量一位員工的產出時，經常會與工時掛勾，好像愈常加班、工作愈久，就一定能給出更好而且更多的成果。然而，知名跨國企業聯合利華（Unilever）最近宣布，其紐西蘭分公司超過 80 位員工，將在 2021 年嘗試一周只工作 4 天，他們為什麼要反其道而行、縮短上班天數？

導入敏捷思維、與商學院合作，聯合利華將進行一年測試

「這麼做可以增進員工身心靈的健康，」聯合利華紐西蘭分公司總經理尼克．邦斯（Nick Bangs）指出，他認為以「工作時間」評估員工表現的方法已經過時，重點應該放在他們最終的績效，只要可以維持 100% 的生產力，員工在工作方式與時程上，就得以擁有更靈活的決定權。

邦斯也提到，今年受到疫情衝擊，促使管理階層思考既有的工作模式，是否還可延續到未來，是推出這項政策的原因之一。為了提高「4 個工作天」的可行性，他們事前做足準備，像是導入「敏捷」（Agile）思維，讓所有任務都可以拆解更短的時程，去除過往流程中的障礙，提高整體工作的速度。

聯合利華這項計畫預計維持一年，並會與雪梨科技大學商學院（University of Technology Business School in Sydney）合作，評估最終的實際效益，未來不排除推廣到其餘國家的據點。

聯合利華紐西蘭分公司總經理認為，以「工作時間」評估員工表現的方法已經過時。 nuu_jeed via shutterstock

「4個工作天」產能更高，還幫企業降低成本？

聯合利華紐西蘭分公司並非第一間採行 4 個工作天的企業，位於紐西蘭的另一間企業、也是他們獲取靈感的資產規劃公司 Perpetual Guardian，從 2018 年就開始實施這項計畫，最後發現團隊的工作壓力有效降低，認為自己工作與生活平衡的比例從 54% 成長至 78%，從企業主角度來看，最終能夠達成其工作承諾的員工比例，也自 68% 提高到 88%。

放眼大型的跨國企業，像是微軟（Microsoft）位於日本的分公司，曾經舉辦為期一個月的「挑戰」，讓員工在每周五可以放假，藉此降低過長的工作時數，當時超過 9 成員工響應，最後該月業績沒有衰退，還成長了 40%，辦公室開支相較同期更節省了 23% 用電和 59% 的影印紙。

《哈佛商業評論》2019 年就與亨利商學院（Henley Business School）聯合調查採行這項策略的 500 多位經理人與 2000 名員工，指出 4 個工作天有效改善員工滿意度，尤其對於 X 世代與 Z 世代更具吸引力，因為他們得以多出一天，提高工作技能或從事志工服務，而非一般想像的放鬆、休息。而管理階層則指出員工生產力與工作品質提高之外，還能減少員工生病情形，連帶省下不少病假的成本。

然而縮短工時，對於某些企業或部門來說，還是充滿挑戰性，像是醫院就得聘請更多醫護人員，以維持同等醫療品質，員工也會擔心是否真的能在有限的工作時數之下，完成交付的任務。當然，這些都還沒有標準答案，必須仰賴企業與組織持續嘗試，找出能在企業利益與員工福祉之間的平衡。

資料來源／Business Insider(1)、Business Insider(2)、BBC、HBR、4 day week

本文轉載自：經理人

責任編輯：錢玉紘