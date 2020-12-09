Google 2020年台灣關鍵字搜尋榜出爐！受到COVID-19衝擊全球，相關議題都榜上有名，而今年也有多位名人離開我們，也讓網友好奇他們的故事

被網友戲稱為「最糟糕一年」的2020終於要結束了，今年有哪些話題引起大家關注討論呢？

Google 公布了台灣 2020 年度搜尋排行榜(Year in Search)，回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字。今年受到 COVID-19 爆發、國內外大選等重大事件影響，全球政治、疫情議題引起台灣網友廣泛且高度的關切，「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、二名，相關衍生關鍵字也有上榜。

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全球政經局勢受矚目，「美國總統大選」奪年度關鍵字

今年排行榜總榜反映出台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」亦名列第九，並登上快速竄升人物排行榜第一名。而COVID-19 疫情持續影響至今，無疑是今年最受關注的焦點之一，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN 券」也分佔第三、六名。

台灣網友也相當關心美國總統大選。 shutterstock

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此外，戲劇仍是台灣網友搜尋的一大重點，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」分別以新穎題材及刺激的劇情創造話題，而陸劇「以家人之名」則以無血緣關係的家人彼此扶持為主軸，溫馨、療癒的劇情也掀起一股追劇熱。

快速竄升議題：疫情、日環食、威力彩都上榜

除台灣與美國大選外，疫情及延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補助」及「勞工紓困貸款」等，可說是大家今年特別關切的重點；而在疫情嚴峻期間，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」，也成為網友們搜尋的焦點之一。

此外，今年幾項重大的民生、天文話題亦榜上有名：七月時威力彩頭獎獎金一度累積突破 30 億，引發民眾投注熱潮，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第三名；而六月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要到西元 2215 年才能再次觀測到同樣的現象，因此引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第六名。

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「如何」、「怎麼」關鍵字：疫情仍是關注焦點

疫情下各級政府機關推動的振興及補助政策受到矚目，包含振興三倍券、紓困補助、動滋券、藝 FUN 券和農遊券的申請方式或用法皆引起網友熱搜；而防疫相關的口罩購買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題。

此外，榜單中亦可看出台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊，從民生話題如「牌照稅逾期如何繳納」及「如何報稅」、民間習俗的「地基主要怎麼拜」，到因應時事而生的「如何撒嬌」、「甍怎麼唸」等另類問題也紛紛上榜。

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「什麼」關鍵字：流行語「像極了愛情什麼梗」奪得冠軍

本次首度公開的快速竄升「什麼」關鍵字排行榜中，則可看出今年許多不同面向的焦點事物以及網友熱議的流行話題。例如從社群發酵的「像極了愛情」，不僅引發仿寫作熱潮，也引起許多網友好奇，讓「像極了愛情什麼梗」因而登上排行榜第一名。另外由韓國節目介紹，源自澳門的「400 次咖啡」，因其容易取得的材料及富有挑戰性的做法，在社群上掀起一陣製作 400 次咖啡的挑戰風潮並帶動熱搜。

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國片表現亮眼，四部登上年度快速竄升電影榜單

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日本漫畫改編電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」除了在日本打破多項影史紀錄外，在台上映三天便突破億元票房；而「天能」以複雜的物理學及時間概念來構建故事基底，燒腦劇情引發網友大量討論，兩者分佔電影榜單第一、二名。

去年曾上榜的韓國電影「寄生上流」，今年二月奪得奧斯卡金像獎多項大獎，讓搜尋熱度不減，一舉拿下第三名。此外，今年國片票房與獎項上皆表現亮眼，包括在金馬獎獲得佳績的「刻在你心底的名字」和「孤味」，以及 「可不可以你也剛好喜歡我」和「怪胎」在內，共有四部台灣電影上榜，是近年來快速竄升電影排行榜中難得的盛況。

電影《孤味》劇照 威視電影

戲劇部分，網友的喜好相當多元，包含今年初引起話題熱潮的「愛的迫降」、「夫妻的世界」，另外也有3部台劇上榜，分別是「想見你」、「做工的人」以及「我的婆婆怎麼那麼可愛」。

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在人物方面，美國總統大選的兩大候選人皆有上榜，最具話題的川普拿下冠軍，民主黨候選人拜登則排名第7。其他包含奪下金曲獎最佳新人獎的歌手持修、今年初爆紅的立委候選人吳怡農，以及創造多個「網路迷因」的行政院政務委員唐鳳。

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令人惋惜的是，今年亦有多位各界名人離世，也讓網友對相關訊息好奇。

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Google 所公布的台灣 2020 年搜尋排行榜是依照 2020 年期間搜尋量1暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年 12 月至今年 11 月底。

責任編輯：錢玉紘