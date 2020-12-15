6月被亞馬遜買下的自駕車新創Zoox，如今發表其第一輛自駕計程車，聲稱比傳統車輛設計更安全，電池也足以連續行駛達16小時。

亞馬遜今年6月砸12億美元買下的自動駕駛新創Zoox，如今發表了其第一輛電動自駕計程車。比起由傳統汽車改裝的自駕車，這輛新車完全是為自動駕駛打造，沒有方向盤──甚至也沒有駕駛座，車內空間可以容納4名「乘客」。

沒有方向盤、駕駛座，為自駕而生的電動車

Zoox成立至今已經6年，但過去一直未曾對外界公佈任何技術細節或開發進度，是一間頗為神秘的自駕技術新創，這也是他們首度公開其產品。

這輛自駕計程車在外觀上，似乎與業界所設想的模樣沒有太大差異，但功能與技術上卻有其獨特之處。自駕計程車沒有所謂的頭尾之分，車身前後兩側皆具有馬達，可以雙向行駛，這代表它可以擁擠的車道中更順暢移動。

Zoox自駕計程車內部沒有駕駛座，可容納4位乘客。 Zoox

自駕計程車最高速度可達時速75英哩（約120公里），並且電池容量達133kWh，每充電8小時可行駛16小時，足以支撐日間服務。作為比較，特斯拉Model X的電池容量為100kWh。

Zoox指出，藉由將感測器、光達設置在自駕計程車的四個邊角上，能夠消除傳統車輛設計上的視野死角，每個鏡頭視野達到270度，做到比一般汽車更安全，每個座位都具有安全氣囊，且車子已經通過撞擊測試。

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）透露，這輛車的設計出發點是「重新想像交通運輸的未來」，強調他們目前擁有充足的資金，也有長遠的目光來實行這一切。

Zoox計畫在拉斯維加斯及舊金山等大城市推出乘車服務，並期望未來能夠進軍美國海外。 Zoox

作為商業化的第一步，Zoox計畫於拉斯維加斯、舊金山等大城市推出自駕計程車服務，甚至有雄心將這項服務拓展至美國海外。不過價格與時間目前尚未公佈，官方僅透露是在一般人「可負擔範圍內」，以及不可能在2021年內上路。

示範影片中，乘客只需在飯店門口利用App叫車，自駕計程車即會來到眼前。乘客搭乘途中可以透過身旁的控制面板確認行駛時間、目的地與路線，並可隨時調整車內的音樂與空調。

可望節省上萬名人力，外界估自駕技術能為亞馬遜每年節省200億美元

受到疫情威脅，Zoox曾經命懸一線。今年4月，Zoox中止了自駕測試計畫並大刀裁員120人，亞馬遜的即時出手，挽救了這間可能陷入營運危機的新創公司。

交通運輸是電商產業的關鍵，亞馬遜長久以來也不吝重金投資，2019年時為電動車新創Rivian領投一筆7億美元的融資，並參與自駕車新創Aurora總計5.3億美元的一輪募資。

雖然亞馬遜並未在收購Zoox時言明，但外界普遍認為自駕技術有助於電商龍頭未來的物流布局，當路上數萬輛貨車不必人類駕駛，摩根士丹利估計可望省下亞馬遜每年至少200億美元支出。根據線上資料庫Statista，亞馬遜2019年運輸成本已高達379億美元。

Zoox目前聚焦載客服務，伊凡斯先前接受採訪時，也表示暫時沒有進入物流領域的計畫，但聲稱某些時候他們也能協助遞送包裹。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Forbes、CNBC