電商巨頭亞馬遜在上個月以13億美元收購自駕車新創企業Zoox，堪稱是亞馬遜進軍自駕車產業以來最大筆投資。

近日，亞馬遜宣布，斥資13億美元（約新台幣380.2億元）收購成立6年的自動駕駛新創公司Zoox，雖然這次被稱為Amazoox的交易，堪稱亞馬遜有史以來最大的收購之一。

但相較於Zoox在2018年的32億美元（約新台幣936億元）的估價而言，亞馬遜還是賺到了。

亞馬遜表示，該交易將有助於使ZOOX的「自動駕駛叫車願景變為現實」。亞馬遜全球消費者CEO傑夫·威爾克在一份聲明中說：「Zoox正在努力想像，發明和設計世界一流的自動乘車體驗。」

消息傳出後，亞馬遜股價應聲上漲。

900人：自動駕駛天團收之麾下

據了解，2014年，澳洲企業家和設計師蒂姆·肯德里·格雷和史丹佛大學無人駕駛計劃的傑西·萊文森創辦了Zoox，總部設在美國加州。原始團隊包括來自特斯拉、Alphabet和蘋果公司的工程師和專業人員。

與同行專注於軟體開發、感測器套件或車輛改裝不同，Zoox成立伊始的目標就是為Robotaxi（自動駕駛出租車）所需的硬體和軟體，力爭開發一款全新的自動駕駛汽車。

Zoox的創辦人肯特利·克萊和萊文森。 鈦媒體

換句話說，Zoox的野心很大，想一家包辦自動駕駛、車輛設計與製造、打車服務等服務。原本Zoox計劃今年底發布首款車型。亞馬遜則表示，收購就是幫Zoox實現夢想。據悉，雙方希望在9月前完成收購。

6年間，Zoox累計募資8億美元（約新台幣233.9億元），其還透過可轉換債券獲得了將近2億美元（約新台幣58.5億元）的資金，但燒錢極快，所以發布了裁員資訊，但仍有900名員工留守。而亞馬遜入主後，相關交易細節也被曝光：

首先，關於錢。亞馬遜收購Zoox拿出了13億美元（約新台幣380.2億元）現金，超過了競爭者——通用/Cruise的10.5億美元（約新台幣307.1億元）報價而勝出；交易完成前，亞馬遜還會為Zoox提供3,000萬美元（約新台幣8.7億元）的過渡性募資。

同時，公司創辦人兼CTO傑西·萊文森將拿到一份為期三年的兌現計劃，佔其補償款的40％；公司CEO艾查·埃文斯將拿到價值340萬美元（約新台幣9,944萬元）的獎金；現有僱員的獎金池包括1.25億美元（約新台幣36.5億元）的現金和價值1億美元（約新台幣29.2億元）的亞馬遜受限股權；老的普通股現在每股價值70美分（約新台幣20.4元），傑西萊文森手上的股權價值3,400萬美元（約新台幣9.9億元）。

另一位離職的創辦人蒂姆·肯德里·格雷，也將拿到這個數字。至於其他員工，則能透過股票變現2,300萬美元（約新台幣6.7億元）。

Zoox無人駕駛系統路測 鈦媒體

其次，關於人才。亞馬遜表示，該公司的共同創辦人兼CTO傑西·萊文森和CEO艾查·埃文斯將繼續領導團隊。

同時，亞馬遜還擬定了關鍵清單，包括多份員工名單，後者均要求必須簽字入職亞馬遜，基本上保留了Zoox的原班人馬。

有媒體計算，亞馬遜花了13億美元（約新台幣380.2億元），目前Zoox員工900人，每個員工的成本竟高達144萬美元（約新台幣4,211萬元）的天價，但是考慮到亞馬遜能在矽谷留住這樣一支900人規模的自動駕駛天團，這筆買賣還是賺到了。

關於技術。目前，Zoox已擁有了完整的自動駕駛系統方案，其自動駕駛測試車輛已經在加州DMV授權的道路測試三年。

Zoox的自動駕駛汽車早在2018年底已獲得加州的自動駕駛打車服務營運牌照，這意味著Zoox可以為加州居民提供自動駕駛出行服務了。

因此，亞馬遜在收購Zoox之後，不僅間接拿到了自動駕駛打車牌照，而且有相對成熟的車輛可以融入物流配送體系。

亞馬遜表示，收購完成後，Zoox將繼續作為獨立部門營運，並繼續開發自動駕駛汽車。為此，亞馬遜可能每年要投資20億美元（約新台幣584.9億元）來維持Zoox的營運。

8年：亞馬遜為自動駕駛下了多少血本？

但是，也正是因為先後拿下了Aurora和Zoox，讓亞馬遜有底氣與Alphabet旗下的Waymo、通用的Cruise、Uber、特斯拉和蘋果正面交鋒。而巨頭們的反應也很熱烈，Cruise開始挖Zoox人才的牆角。而馬斯克則在推特上怒懟貝佐斯是「抄襲者」。

這次收購，意味著亞馬遜在自動駕駛領域的佈局正式開始。比起打造自動駕駛全新車輛平台，亞馬遜更在乎的是將自動駕駛融入電商運輸配送的重要環節。

其實回顧亞馬遜在自動駕駛領域的發展路徑，我們還要追溯到2012年。當時，亞馬遜收購了Kiva Systems公司，後者生產用於搬運貨物的倉儲機器人（AGV）。截至目前，亞馬遜已經在全球各地的倉庫中共投放了數萬台機器人。

2013年，亞馬遜還推出了「Prime Air」計劃，嘗試無人機投遞包裹，口號宣稱客戶下單30分鐘送達。雖然遭到群嘲，但是亞馬遜不為所動，依舊在完善計劃並重新設計分配中心，引入航空專家助力開發。雖然新型Prime Air試飛測試成功，但至今未能正式投入使用。

空中配送的路不太順利，亞馬遜又投入地面的研發。2016年，亞馬遜研發團隊，計劃開發無人駕駛卡車及叉車，以進行貨物運輸及車輛調配研究。2017年1月，亞馬遜開始申請管理無人駕駛在可逆車道導航的專利。後者能讓無人駕駛汽車具備車道「分配」的能力。

據路透社統計，美國專利商標局在2016年12月至2019年5月授予亞馬遜的5,000多項專利中，至少有210項涉及無人機和自動駕駛主題，堪比Google、蘋果、Uber等巨頭。

2017年，亞馬遜已經整合資源，建立了自己的自動駕駛汽車部門。它的探索從供應鏈上採用無人化系統，到無人機，再到叉車、配送車到商用大車隊。同時，亞馬遜也加入了豐田無人駕駛平台的「e－Palette聯盟」，希望可以搭載不同的車身，提供包括送貨等多種服務。

亞馬遜加入了豐田無人駕駛平台的「e-Palette聯盟」 鈦媒體

2019年初，亞馬遜收購了送貨機器人新創公司Dispatch，利用其技術搭建了六輪自動送貨機器人Scout。據悉，Scout由電池驅動，以步行的速度前進，將為加州顧客運送包裹。為了確保安全，暫時會有人陪同。

Scout可以搭載貨物自動規劃路線將其送至消費者門口。經過幾個月測試，Scout在加州爾灣正式啟用。

2019年2月，亞馬遜等以5.3億美元（約新台幣155億元）入股自動駕駛新創公司Aurora。後者由前Google無人駕駛汽車專案負責人和特斯拉公司自動駕駛團隊負責人領導。入股之後，亞馬遜迅速引導其改變研發方向。

這就不難理解，為什麼Aurora共同創辦人兼技術長斯特林·安德森會今年突然宣布將卡車自動駕駛的開發置於優先位置。要知道，Aurora作為業界頭部，可是一直專注的是為乘用車開發自動駕駛軟體。

對此，斯特林·安德森解釋稱「如果你想要一個安全的系統快速進入市場，最好是從卡車運輸開始。」

而此前，亞馬遜正是向電動卡車初創企業Rivian投資了7億美元（約新台幣204.7億元），隨後又訂購了10萬輛專用電動送貨車，預計2021年年初開始分批投放這些車輛，在未來五年內交付完畢。目前Rivian已經在開發電動皮卡。

類似的，亞馬遜看好Zoox此前展示的樣車底盤，因為後者更接近最後一公里配送的無人小車的規格，雖然短期內還看不到成效，但是可以預計亞馬遜將在未來3－5年，用自動駕駛串聯起一個新型配送體系。

貝佐斯的「算計」：要為省錢而花錢

很明顯，亞馬遜正在力推自動駕駛配送全鏈條的商業化。試想如果，亞馬遜接連搞定了Aurora（幹線運輸）、Rivian（城際、城市配送）、Zoox（短途、最後一公里配送）、Kiva（倉儲自動化所），那麼這個市場空間將有多大。

據統計，過去的2019年，亞馬遜在全球範圍內投遞了超過30億個包裹，其中有一半都是由亞馬遜自建物流體系完成。配送體量巨大，直接導致亞馬遜的倉儲物流費用高企。

有統計顯示，亞馬遜物流支出成本每年高達379億美元（約新台幣1.1兆元）。另據摩根士丹利測算，2019年其物流成本佔電商總成本的12％，若使用無人車，亞馬遜每年至少可以節省200億美元（約新台幣5,851億元）成本。

2020年，受疫情影響，電商需求量急劇增加，但人力成本也在上升，直接導致2020年第一季倉儲物流費用支出高達115億美元（約新台幣3,364億元）（2019年四季度是96億美元，約新台幣2,808億元），佔據一季度營業成本的26％以上，這也讓亞馬遜對於自動駕駛物流配送體系的需求更加迫切。

從自動駕駛行業角度，亞馬遜入局其實為垂直整合提供了思路。畢竟，作為科技巨頭，亞馬遜強大的資源背景，可以支持它透過控制供應鍊和對供應商合作夥伴的嚴格要求，來建立一個自己的自動駕駛物流標準，保證軟硬體無縫銜接。

而其他的橫向整合，則要求自動駕駛生態系統參與者，共同探討一系列互聯互通的標準，還得注意同步開發，商業協同。

從根本上講，亞馬遜是希望自動駕駛盤活自建倉儲物流無人化的轉型。彭博研究報告顯示，預計到2025年亞馬遜運輸成本將超過600億美元（約新台幣1.7兆元）。

而隨著Zoox等所帶來的自動駕駛配送體係將大幅度降低相應成本，這或許才是貝佐斯在公司大會明確表示對汽車領域著迷的真正原因。

責任編輯：林芳如

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