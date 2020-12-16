蘋果看好首款5G機種的iPhone 12在明年的銷售表現，且認為iPhone 12將推動換機潮，明年上半年產量大增30%，全年產量預估高達2.3億台。

《Nikkei Asia》報導，由於今年的疫情讓首款5G機種的iPhone 12的銷售表現優異，因此預計在明年上半年將iPhone產量提升至9,600萬台，與今年上半年相比增加30%。《Nikkei Asia》的消息來源表示，蘋果已告知供應鏈明年的增產計畫，其中包括最新的iPhone 12系列以及iPhone 11、iPhone SE等。

蘋果

蘋果的每年的生產量會根據消費者需求及市場變化隨之調整，根據蘋果和供應鏈廠商分享的2021年全年預測中顯示，蘋果計劃在明年提升iPhone產量達2.3億台，與2019年相比成長20%，其中除了新款iPhone 12之外也包括舊款機種。

蘋果供應商向《Nikkei Asia》表示，目前2021年上半年的蘋果iPhone生產計畫已經確定，可見蘋果十分看好明年的銷售業績。他還說，由於iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的性能超出預期，因此銷售比預期還好，但是iPhone 12 mini的市場反應卻並未如預期的好。

蘋果在2018年和2019年連續兩年的iPhone出貨量都是下降，但是根據調研公司IDC的數據，在2020年的前9個月，蘋果iPhone出貨量約為1.16億部台，同比僅下降1％。蘋果在今年能靠iPhone 12拉抬出貨量，主要還是因為新增的5G網路技術能即時滿足消費者「追新」的需求，而目前蘋果暫定的2021年全球生產2.3億台iPhone的計畫，已與iPhone在2015年創紀錄的2.315億台相當。

另一位供應鏈業者則表示，蘋果也正在為MacBook Pro和iMac Pro等高階電腦制定2021年的生產計畫，而蘋果從今年11月發佈的MacBook和Mac mini開始導入自行研發的Arm架構M1處理器，預期會在未來兩年漸漸將所有Mac產品改為使用M1處理器。此外，蘋果也正規劃在明年推出新款Apple TV。

Wedbush的分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）和斯特雷克·巴克（Strecker Backe）日前在報告中表示，iPhone 12的消費看漲，主要是因為超級週期理論，也就是說明年上半年已經到了許多使用舊款iPhone的用戶已經準備好升級並願意購買新款iPhone 12的時間。分析師也預估，明年有20%更換新款iPhone的用戶是來自中國。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Nikkei Asia、CNBC、Apple Insider