蘋果近日推出無線頭戴式耳機AirPods Max，台灣將於明年初正式開賣。這個全新裝置引領全球果粉的期待，在開賣之前，先來看看實測體驗！

AirPods Max給人的第一感受相當精緻。

沒有Logo的設計

同樣是AirPods，Max的耳罩採用了更為高級的陽極處理鋁金屬，但是冬天在室外配戴可能會非常涼。耳罩上沒有Logo，簡直像是無印良品。

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頭帶為不銹鋼框架的設計，伸縮支臂能夠拉伸調整並固定位置，減震效果良好且不會滑動。頭帶和耳罩連接處有內建彈簧，能夠實現更大角度的開合。

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頭帶上方做了U型槽的設計，其頂部網面則用於分散頭部的壓力感。

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耳機軟墊採用的記憶棉材質，外層覆蓋著網狀織物。此外，耳機軟墊是透過磁力吸附在耳罩上，可以更換成不同顏色，共有五款顏色，包括太空灰色、銀色、天藍色、綠色和粉紅色，價格為台幣2,290元。

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唯一感到不便的是，AirPods Max沒有折疊設計、比較佔位置。AirPods Max隨機附贈了一個「聰穎耳機套」，同樣用上磁吸結構方便於收納。

見仁見智的佩戴感

首先是重量，AirPods Max連同耳罩重達384公克，這個重量不算輕，作為對比，Sony的WH-1000XM4重為254公克、Bose的QC35 II為240公克，而Bose 的700則是250公克。轉動頭部時，還是能感覺到一些阻礙，掛在脖子上不會累卻也不夠舒適。

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至於頭帶對於頭部的壓力感，配戴了半個小時並沒有感到不適，但是個人覺得舒適度不如Bose 700，當然，最舒適的依然是Bose的QC35。

直覺的互動操作

這是最有亮點的部分，很難想像一個耳機可以塞入這麼多感測器，目的就是要讓一切符合直覺。

AirPods Max的配對方式與AirPods Pro一樣，當耳機靠近設備時，會彈出一個動畫以點擊連接。採用光學和位置感測器，取下時暫停曲目，戴上則能夠隨即播放音樂。

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AirPods Max引入Apple Watch的數位旋鈕可以稱上是鬼才設計。按下暫停∕播放、旋轉調整音量，亦或是兩次點擊更換下一首曲目，其操作相當直覺，旋轉的時候還會搭配齒輪的聲音。

我一直不喜歡耳機上的觸控手勢，因為憑空觸控而缺少反饋，會給人一種互動不確定性的心理暗示。

除此之外，還有一顆噪音控制按鈕，用於切換降噪模式與通透模式。

最有趣的是，AirPods Max沒有電源鍵，屏除開關機的概念，就和當年的iPod 一樣。以蘋果的思維來說，用戶不需要考慮開關機的問題——只要耳機未進行工作，就會自動進入到低耗電模式。

只要耳機未進行工作都能夠進入低耗電狀態，掛在脖子上、放在桌子上，不一定非要放在「聰穎耳機套」中，其原理為耳機上的光線感測器會監測耳機是否有配戴於頭部。

關於藍牙的延遲，看影片、玩遊戲基本上沒有太多問題，但若用於後期監聽音軌精確度極高的工作，還是會有一些影響。雖然AirPods Max沒有配備3.5mm的耳機接口，但只要透過Lightning轉接器把它變成有線耳機，就可以消解藍牙的延遲。

關於Android手機的兼容性，經測試過後，小米10 Ultra可以正常配對，降噪的切換、音量調節、播放暫停、切換下一首皆能正常使用。

音質表現

相較於AirPods Pro，擁有更大發聲單體的AirPods Max在聽感表現上也優秀許多，低音的感受力度明顯更大，彈性也相對圓滑。

與Bose 700相比，AirPods Max的聲音都更加飽滿，人聲和背景的分離度也相對清晰，特別是高音的細節要比Bose 700更細膩，Bose 700稍嫌乾澀且渾濁。

分析完傳統的音質，接著來看看AirPods Max與眾不同的地方。

AirPods Max在兩邊的耳罩上都配備了H1晶片，實現每秒90億次的運算，蘋果將它稱之為「 運算音訊技術 」。

音質之所以是一門玄學，是因為每個人對聲音的感受都是不同的，耳道、頭型以及佩戴方式都會對聲音產生影響。

如何保證聽到的聲音都是最佳的？

蘋果的做法是以 適應性等化功能 ，根據耳機軟墊的貼合情況和密合度去調整聲音，例如左邊戴得較鬆，內向式麥克風會檢測聆聽的內容，並以此調整左邊的聲音頻率來保持聲音的平衡。

另外，與AirPods一樣，AirPods Max也搭載了「 空間音訊 」的功能。所謂空間音訊，就是給聲音賦予一種臨場感，讓用戶深具身臨其境的感覺，放大視聽的沉浸感。不論用戶如何轉動頭部，都會感覺聲音是從固定的方向傳出來，像是身處於電影院一般。

這個功能令人非常驚艷，但並沒有與AirPods Pro拉開差距。

配置9個麥克風、主動式降噪

AirPods Max配置了9個麥克風，其中8個用於主動式降噪。按一下噪音控制按鈕，世界隨即遁入空寂。

為了測試AirPods Max的降噪水準，我們使用ASMR設備進行監聽，一起評斷的對手是頭戴式耳機bose 700。

第一組以模擬辦公室環境來測試，開啟中央空調，噪音分貝大約落在45dB左右，屬於平時較為安靜的狀態。

AirPods Max和Bose 700的變化不大，都可以帶來非常寧靜的效果，處於頂級水準且差異不大。

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第二個環境選在熱鬧且車流量大的馬路上，噪音分貝大約在60–70dB左右。不論是從音軌顯示器上來看，亦或是實際的聽感，AirPods Max的降噪表現都是更勝一籌。

總結

在AirPods Max之前，人們應該很難想像一個耳機會配置18顆感測器，只要使用一副耳機，就能聽出Live表演的味道。

就像很多年以前，沒有人能想到未來無需使用碩大的光學鏡頭，僅僅依靠雙鏡頭、ToF感測器和IPS面板，手機就能再現高質感的意境。

AirPods Max不是一個傳統的頭戴式耳機，它沒有和傳統「Hi-Fi」耳機那樣拼單體、用料和聲學設計等等，而是把重心放在了互動體驗、降噪能力和運算音訊上。在這三個方面裡，AirPods Max儼然成為了業界標竿。

某種程度上來說，它已經是一款穿戴式的智慧裝置。

繼計算攝影之後，音訊也不可避免地被拉進感測器和算法的洪流裡，令人不禁猜想，透過數字運算的視覺與聽覺共同作用於人的時候，我們究竟能感受何種真實而虛幻的世界？

iPhone 12 Pro的LiDAR以及AirPods Max的運算音訊技術，或許都是在為它鋪路。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒