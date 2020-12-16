請來名人開設「短課程」，Hahow希望藉由名人效應吸引更多目光，也期待更輕薄短小好入口的線上課程，讓開拓更廣大的受眾。

繼前副總統陳建仁、名人宋少卿、知識型YouTuber阿滴駐站開課後，Hahow（好學校）推出時數較短的「社課型」課程，請來唐鳳、歌手大支與楊大正等名人講師駐站開課，其中唐鳳的「公共議題溝通技巧」將免費向所有人開放。

Hahow共同創辦人暨執行長江前緯表示，本次的特殊課程設計，是希望以更親名、更具娛樂性且長度較短的課程，來吸引民眾了解線上的興趣。Hahow內部統計，在新活動上線後單日購買課程人數達到30日新高，預計網站新使用者將成長1.6倍。

唐鳳「溝通術」免費上，大談Uber與宅配境外詐騙案

唐鳳將在Hahow帶來免費的數位溝通課程，時間長度為30分鐘，將提及UberX等案例。 Hahow

Hahow的短社課講師共有6位，包含講述公共議題溝通術的唐鳳、分享甲蟲生活與飼養的立法委員鄭運鵬、歌手大支、《滅火器》主唱楊大正，大談Cosplay的立法委員賴品妤，以及四處選舉場合「反串」的網路名人四叉貓。

歌手大支將在Hahow開設饒舌基本元素課程。 Hahow

其中唐鳳的溝通術將包含公共政策網路參與平台、UberX，以及政府協作會議「宅配境外詐騙案」的案例，且完全免費向所有人開放。

Hahow用「玩社團、上社課」，民眾在大學時期的集體回憶來包裝課程，主打輕鬆、時數短（約在30～40分鐘上下），與過往Hahow站上內容較長的課程有明顯的區別。

江前緯也透露，本次活動包含操作機制（如一鍵加入購物車）、免費與付費課程合力推廣、輕量課程設計都是Hahow新的實驗項目，希望能藉此找出學生在線上學習平台的使用行為，進一步作為未來課程設計的參考依據。

目前根據Hahow的統計，活動在12月14日活動上線後，單日購買人次來到30日內新高，正持續觀察與名人藝人合作所帶來的流量效益，預期新使用者有望成長1.6倍。

責任編輯：錢玉紘