對全台民眾來說，這是一堂由副總統陳建仁開設的「防疫通識課」；但對Hahow團隊來說，卻是一堂檢驗5年成果的「必修課」。

大家好，我是副總統陳建仁，我的專長是流行病學、公共衛生和預防醫學，在這裡我要為你帶來一堂「全民防疫通識課」。

4月20日，Hahow（好學校）推出由副總統陳建仁擔任導師的「全民防疫」線上課程，短短10天內已經有近2萬人完課。

對台灣線上教育產業來說是一大里程碑，大概也找不到比副總統更大咖的導師；對台灣民眾來說，這是一堂專業卻易懂的防疫通識課，能夠紓解社會氛圍中的緊張感；但對Hahow來說，與副總統的合作，是檢驗創立5年來成果的「必修課」。

Hahow與副總統陳建仁合作開端，要從3月中北部高中因確診人數達停課標準，教育部宣布該校全面停課開始說起。

總統府主動找上Hahow合作，從提案到拍攝一週內搞定

3月中，疫情已爆發一段時間，從國外回台的民眾需要進行居家檢疫，中央流行疫情指揮中心也建議停辦百人以上的室內外活動。北部也有高中因確診人數達停課標準，宣布全校停課。

本次負責副總統陳建仁課程的Hahow團隊，包含內容策劃部（含內容開發市場研究、攝影團隊、QC內容品管、內容製作）、工程、行銷與客服團隊。 蔡仁譯攝

總統府約莫在此時聯繫上Hahow，希望能在有學校停課的這段時間，推廣線上教學。「老實說總統府聯繫我們的時候，我們還去查了一下確認是不是詐騙。」Hahow消費者端事業總監周昱存（上圖前排中）笑著說。

雖然總統府初步只給了一個大方向，Hahow團隊仍馬上成立專案小組，擬定三個提案：一是雙方共同宣傳線上學習、二是由公衛專業的副總統陳建仁來Hahow開課、三是拍攝總統或副總統使用Hahow的體驗影片。

府方也快速決定了由副總統陳建仁到Hahow開課，Hahow此時僅剩下三天時間，就要在4月1日前往總統府進行細部提案。

「針對課程，團隊先蒐集社區感染、社區傳播、普篩、社交距離等幾個民眾比較關心的問題，擬定了病毒、防疫與未來三大章節。」周昱存說，除了課程架構之外，也一併把所有的宣傳時程、文案、拍攝手法、時間、鏡位等完整細節在三天內敲定。

副總統陳建仁於Hahow開設的「防疫通識課」的課程架構。 Hahow

到了前往總統府當天，周昱存坦承團隊相當緊張，畢竟團隊相當年輕，到總統府提案也是前所未有的體驗。

但Hahow團隊心中的大石頭在與副總統陳建仁坐下來對談時就完全放下了，「就好像跟指導教授討論一樣，副總統很快地幫我們上起課來，把架構裡的『肉』填滿。」周昱存說，再加上陳建仁補了一句「 我真的很喜歡當老師 。」讓Hahow團隊的信心又增添了不少。

提案最後也相當順利通過，儘管Hahow團隊有種「幸福來得太突然」、「輕飄飄」的感覺，但周昱存認為順利並不是出自偶然，團隊在提案前完整地爬梳副總統陳建仁的Facebook、流行病的課程等，甚至有些國外課程還自費購買來參考，才能列出讓人滿意的大綱。

同時，Hahow團隊也與總統府敲定4月7日為拍攝日，代表Hahow團隊剩下不到一周的準備時間。

沒有逐字稿、腳本，副總統陳建仁本色演出

Hahow團隊並沒有沈浸在提案順利通過的幸福感中太久，整間公司就動了起來。

包含攝影、後製、圖卡與動畫製作的內容團隊先動起來，依照副總統陳建仁的建議補齊架構；行銷部門趕工提出更完整的宣傳時程、管道、文案給總統府確認；工程團隊也花時間升級伺服器，以應對即將到來的流量；客服團隊則預先演練，針對Hahow平台的註冊與使用方式進行說明，畢竟未來湧入的民眾可能大多不是熟悉Hahow的使用者。

到了4月7日拍攝日，Hahow團隊的緊張感從早上維安人員提前三個小時到辦公室「巡視」就開始了，直到陳建仁走進攝影棚，坐下來也說：「真的是有點緊張。」搭配上極具感染力與親和力的笑容開始拍攝，才讓Hahow團隊緊繃的心能稍稍放鬆。

拍攝過程也與想像中不一樣，陳建仁沒有拿到任何的逐字稿、腳本，或是攝影機旁的提詞機。Hahow團隊採用問答的方式，像是訪問一般，讓陳建仁一題一題將三大章節、七個單元的內容緩緩道出。從2002年SARS開始講起，到最後「從恐慌中成長，彼此相互幫忙，彼此相愛」結束，共花了兩個小時完成錄製，以45分鐘的課程來說相當快速。

「沒有逐字稿，完全是本色演出，副總統就是在上課。」周昱存說，他也提到副總統陳建仁準備了很多數據、表格，很清楚自己要講的多深、要分享哪些數字、哪個地方忘記補充還會主動要求重錄。

但對Hahow團隊來說，挑戰沒有結束，緊接著要後製教學影片，添增數據與內容圖像化、動畫等，雖然這是一直以來Hahow熟悉的內容轉譯工作，「但要怎麼在有趣、幽默、易懂的同時，卻又不能失了分寸，是比較困難的地方，內容團隊也花了很多心思。」周昱存說。

一堂全民的通識課，卻是Hahow的必修課

Hahow

4月20日，「全民防疫通識課」 正式上架，短短三天內就有5,000人湧入完課，十天內有近2萬人成為副總統陳建仁的學生。使用者的滿意度也維持在97%以上，許多民眾留言「精彩」、「實用」、「安定人心」的評論也給了Hahow團隊很大的信心。

「其實我們一開始有點怕，因為民眾不一定都熟悉線上學習，或者是有些對防疫有不同想法的民眾，但結果是好的，過去我們一直以來所累積的結果被肯定了。」周昱存說。

除了民眾的正面評論之外，Hahow團隊也獲得來自總統府的肯定。當影片初步完成，Hahow將影片提供給總統府時，副總統陳建仁也直接點頭一次過關，並沒有Hahow團隊所擔憂的來回修改。

下一階段，Hahow將會把「全民防疫通識課」配上英文配音，放到YouTube上，以接觸更廣大的受眾，同時也會開放民眾自行添加字幕，讓內容可以傳播到海外。

談起與總統府的合作，周昱存說：「我自己覺得今天總統府聯繫我們，並不是Hahow運氣好，是我們累積的品牌被看見了。當總統府想到線上學習的時候，會想到Hahow。」

副總統陳建仁的課程屬於公益性質，Hahow並沒有獲得任何的收益，儘管帶來一些註冊數與知名度，但更重要的是這次合作，更加確定Hahow於台灣線上教育品牌的領先地位，這一堂必修課，看來是高分過關了。

責任編輯：陳映璇