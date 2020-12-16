聯發科積極併購，16日宣佈認購工業乙太網路晶片商亞信電子私募股，成為持股20%最大股東，被視為是從消費無線領域，加強佈局工業有線寬頻通訊戰場。

聯發科16日傍晚公告，透過子公司絡達科技認購工業乙太網路晶片公司亞信電子私募股，預計以不超過 4.95億元，認購亞信1239.53萬股私募普通股，每股認購價不高於40元，預計完成認購後將成為持股2成的最大單一股東。

聯發科一口氣認購亞信私募股，也被市場解讀，將搶進過去較少著墨的工業級市場，這包括伺服器、工業物聯網、工業電腦及電信網管設備領域，換言之，聯發科看好的是工業物聯網及雲端服務商機。

聯發科是全球第4大IC設計公司，16日又出手宣佈取得亞信主導權，成為最大股東。 翁挺耀攝影

聯發科表示，亞信電子主要業務與絡達相近，都是寬頻通訊產品線領域，絡達為加強集團與亞信策略合作，看好工業乙太網市場合作機會，將以策略性投資人身分參與亞信私募普通股案，該案仍然需要亞信股東會通過後執行。

工業乙太網路晶片市場利潤高

亞信電子成立於1995年，公司設立於台灣新竹科學工業園區，為專業的工業與嵌入式網路與橋接器相關IC晶片設計廠商，2009年股票正式於櫃買中心掛牌上櫃，亞信電子主要產品為工業與嵌入式網路與橋接器IC晶片解決方案。

亞信的4埠TSN PCIe超高速乙太網路卡。 亞信

產品線包括工業乙太網路晶片，超高速USB乙太網路晶片，Non-PCI/SPI嵌入式乙太網路晶片，串並口I/O橋接器，RS-232/RS-485收發器，網路微控制器/USB KVM單晶片等。

聯發科擠下力山，成最大股東

聯發科私募認購價40元，約是亞信16日收盤價9折價。聯發科尚未認購私募前，亞信最大股東是力山工業，持股8%，聯發科將於2021年一舉躍居亞信最大股東。

絡達是無線通訊（射頻及藍牙晶片）晶片設計商，2017年在聯發科投資併購下成為100%子公司，積極佈局無線通訊低功耗系統單晶片，搶進物聯網市場，而亞信則屬於有線寬頻領域晶片業者。