中芯近日上演了人事變局戲碼，聯合執行長梁孟松，以不知公司將聘用蔣尚義擔任副董事長一事為由，負氣請辭，背後糾葛為何？看力積電董事長黃崇仁怎麼說。

前台積電大將蔣尚義加入中芯擔任副董事長，引發中芯國際大地震，執行長梁孟松負氣請辭，對此力積電董事長黃崇仁接受媒體採訪時透露，梁孟松恃才傲物，離開是個性因素，但這一走，中芯國際麻煩大了！

力晶董事長黃崇仁在接受媒體採訪時，透露對梁孟松閃辭中芯國際的觀察。 簡永昌攝影

力積董事長黃崇仁接受《理財達人秀》訪談時透露，蔡力行曾經跟他說，蔣尚義在台積電副總管研發部門時，有兩個手下，一位是孫元成，一位就是梁孟松，張忠謀第一次退休，將執行長大位交給蔡力行，蔣尚義也跟著離開，而蔣一走，該提拔哪一位接任成為難題，最後蔡力行選擇孫元成，擔任技術研發副總，讓自視甚高的梁孟松一氣之下走人。

聯發科技執行長蔡力行。 唐子晴攝影

孫元成是美國伊利諾大學電機工程博士，而梁孟松是美國加州大學伯克利分校電機工程及電腦科學博士，黃崇仁表示，或許從學歷來說，梁孟松也認為高孫元成一等，加上梁孟松的太太是韓國人，所以後來先投效三星，但韓國企業環境並不適應，韓國也不放權給他主事，純顧問，才離開去中國中芯。

中芯國際如何接招？黃：蔣尚義是高高在上的人

黃崇仁分析，梁孟松中芯做得不錯，但大權在握，或許老闆想找人制衡，他認為全然是個性的關係。黃崇仁分析，梁孟松恃才傲物，做人不夠圓融，在中芯大權在握，首先蔣尚義過去是長官，現在很難判斷副董事長比較大還是執行長大，其次，梁孟松可能會認為現在中芯做得成績都是我做好好的，現在蔣尚義是來分享光榮，「那幹嘛還需要我？」

黃崇仁表示，若是他個人，前老闆來加入當副董事長幫忙，高興都來不及，沒有好壞問題，這純粹是每一個人事情看法不同。

如果一個大權在握，總攬全局、在開發事情的人走了，麻煩就大了，因為中芯靠梁孟松一路走過來，梁孟松離開後誰照顧中芯國際？黃崇仁說，蔣尚義是高高在上的人，要管理細節難度很高，梁孟松等於將他一局，「我不在，看你怎麼辦？」

中芯官方色彩很濃，黃崇仁說，台灣人在中國有很大的權力、做很大的事，但終究都是他們的東西，可以成就一時，不能成就永遠。

責任編輯：蕭閔云