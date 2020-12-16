前台積電營運長蔣尚義被挖角至中芯國際的消息，如今卻引爆同樣台積電出身、現任中芯聯合執行長梁孟松不滿，在昨日的臨時董事會上，憤而遞交辭呈。

中芯國際16日凌晨發布的公告中，正式宣佈剛從武漢弘芯卸下執行長職務、前台積電營運長蔣尚義自12月15日起，擔任公司副董事長及執行董事，但讓人沒想到的是，前台積電資深研發處長、現任中芯國際聯合執行長梁孟松卻憤而離職，抗議未收到董事會的事前通知。

認為「不受尊重」，梁孟松請辭卸下中芯聯合執行長職務

綜合多家媒體資訊，梁孟松在15日舉辦的臨時股東大會中，當面向董事會遞交辭呈，而中芯國際也在16日正式對外證實這則消息，但強調會積極與梁孟松確認真實的辭職意願。

梁孟松計畫離職的消息，令中芯國際股價從15日收盤的58.4人民幣，重挫約7%至54.3人民幣，今早中芯國際也宣佈暫時停牌。

梁孟松在辭呈中指出，他對於蔣尚義即將出任中芯國際副董一事毫不知情，感到十分錯愕，深深覺得不被尊重與不再信任，因而決定正式提出辭呈，好好休息一陣子。

梁孟松在辭呈中透露，中芯花費3年即完成一般企業10年才能達成的任務，7nm即將在明年進入風險量產。 shutterstock

根據報導，在武漢弘芯爆發資金危機後，中芯國際董事長周子學便邀請2016年至2019年曾任公司獨董的蔣尚義回歸，並在昨日的臨時股東大會正式決議。公告提到，蔣尚義將獲得67萬美元的年度現金報酬及年度激勵。董事會通過任命決議後，梁孟松便當場遞交辭呈求去，目前中芯董事會尚未許可梁孟松的離職請求。

梁孟松與蔣尚義同為台積電出身，自1992年加入後在台積電工作17年，為每一世代的製程研發做出重要貢獻，是超過500項專利的發明人，並曾是蔣尚義的下屬。2006年蔣尚義退休後，梁孟松被視為是研發副總的候選人之一，結果由孫元成出線而與公司決裂。

後續更因梁孟松加入三星擔任研發副總，引發一場與台積電圍繞違反競業條款、洩漏營業機密的訴訟，甚至遭台灣媒體批評為「叛將」。最終梁孟松敗訴，法官裁定其至2015年底為止不得於三星任職或以任何方式提供服務。接著梁孟松被中芯國際挖角，於2017年10月開始擔任聯合執行長至今。

梁孟松的辭呈中提到，他在這三年內帶領中芯國際從28nm奔赴7nm，完成5個世代的技術開發，這是一般公司需要花上10年才有辦法達成的任務。且現在7nm技術也已經開發完成，即將在2021年進入風險量產階段，甚至5nm及3nm的關鍵8大技術也已展開，待EUV光刻機到來即可全面啟動。

在梁孟松的領導下，中芯國際已成功拉近技術差距，緊追在台積電的尾巴之後。

前腳被美國封殺、後腳高層不滿求去，中芯怎麼跨越內外紛擾？

不過，儘管製程技術大有斬獲，中芯國際目前也正面臨難關。美國正逐步加強對中國半導體產業封殺，早在9月初便有風聲認為美國將封殺中芯國際。12月初，這間中國最大半導體業者坦承，已被美國以與解放軍關聯為由列入黑名單。

美國總統川普11月12日簽署行政命令，禁止美國投資者購買為解放軍提供支持的企業股票。此外，如同華為的困境，美國企業若要向中芯國際提供技術或產品，必須先獲得政府許可。

在傳出這起人事危機前不久，美國才將中芯放上黑名單，禁止美國投資者購買股票，以及企業輸出技術與產品必須先獲得政府許可。 Drop of Light via shutterstock

拓墣產業研究院看法指出，禁止投資短期對中芯國際的資本支出影響有限，不過第三季其約18.6%營收源自北美企業，遭受美國封殺可能導致這一營收來源繼續下滑。

在傳出可能遭受美國封殺時，投資銀行傑富瑞曾估計中芯國際約50%設備源自美國企業，即使被視為半導體命脈的EUV光刻機主要由荷蘭ASML提供，《路透社》今年初曾

披露，白宮已開始對ASML施壓，試圖阻止光刻機售予中國業者。

在外部已陷入大國角力，面臨技術斷供危機時，原為延攬人才的一樁好事又成為內鬨戲碼，中芯國際這個冬天恐怕越來越難過了。

資料來源：第一財經、新浪財經