沃爾瑪宣布本週五將與TikTok合作展開首次直播電商的活動，讓用戶直接在TikTok介面上購買Walmart Fashion的商品。

正等待美國政府允許與甲骨文、TikTok攜手合組TikTok Global的沃爾瑪（Walmart）宣布，本週五將與TikTok合作展開首次直播導購的活動，讓TikTok用戶藉由直播主的介紹，獲得Walmart的時尚精選商品資訊，並直接在TikTok介面上購買，而這也是TikTok首次在美國嘗試直播節目的內容。

沃爾瑪表示在美國時間週五，將在TikTok平台展開一小時的直播，介紹Walmart的時尚精選商品，用戶不需要跳轉離開TikTok的介面就可完成購買。

沃爾瑪行銷長威廉·懷特（William White）說，透過TikTok的直播讓我們可以直接與用戶互動，並且接觸到潛在新客戶，同時在TikTok直播主的協助下展現Walmart的品牌，但目前仍難以評估直播導購的形式是否會產生收益分成。

近年電商和社群媒體一直在尋解社群直播購物的路徑，希望讓用戶能在社群看到喜歡的商品或廣告介紹後，就能輕鬆快速的完成下單購物。

隨著中國直播電商近年成功的帶動電商銷售業績也同時增加社群活躍度後，包括亞馬遜、Google、Facebook等美國科技巨頭，都分別推出Amazon Live、Shoploop、Instagram Shopping等功能，希望能搶食因疫情閉關而大幅成長的電商市場。

雖然直播或短影音加入電商的商業模式在中國十分成功，但在美國仍處理嘗試性的階段。TikTok在與沃爾瑪合作之前已經加入電商功能，有條件的開放品牌或部分用戶使用，讓TikTok創作者可在個人頁或影片頁加入導購的連結，其中美國零售業Levi's是最早使用TikTok購物功能來導購的品牌之一。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Walmart、CNBC