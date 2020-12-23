有「美國PTT」之稱的Reddit，不僅是囊括熱門議題的中心，也是眾多迷因圖的產地。兩位創辦人是如何從關係決裂，到重新攜手將網站推向高處？

用可愛的外星人Logo作為代表的Reddit，不僅是許多當紅迷因圖（meme）的出產處，也常是引發美國公眾議題討論的集散地。正如同台灣的PTT，Reddit夾在Facebook或Twitter等眾多社群巨頭之間，卻仍在美國網民心中保有一席之地，長達十餘年。

Shutterstock

攜手打造受歡迎的Reddit，卻因公司政策出現分歧

Reddit是史帝夫．霍夫曼（Steve Huffman）和艾力克斯．奧哈尼安（Alexis Ohanian）兩位大學室友合作下的產物。2005年，兩人在Y-Combinator創辦人Paul Grahma的支持下，正式推出Reddit，霍夫曼是Reddit最初的原始編碼者，而奧哈尼安則是知名的外星人圖案的設計者。

左：Steve Huffman；右：Alexis Ohanian RedBull

Reddit推出之後大受歡迎，但霍夫曼和奧哈尼安並沒有持續經營太久。2006年，他們將Reddit賣給CondéNast，根據報導，收購價格落在1,000到2,000萬美元之間，這對難兄難弟在一夕之間成為千萬富翁。「對我來說，這比我整個家庭一輩子賺的錢加起來都還要多。」奧哈尼安回憶。

看似一帆風順的發展並沒有持續太久，霍夫曼和奧哈尼安的意見出現分歧，雙方為了是否雇用新的工程師以開發新功能而意見相佐，艾力克斯甚至偷偷背著史帝夫自行雇用開發人員，讓雙方關係降到冰點。

「那天晚上我開車載奧哈尼安回家，整趟路程裡，我們沒有對彼此說一句話。」霍夫曼認為，那是雙方疏離的開始。2009年，兩人在合約到期時紛紛離開Reddit。

一場24小時關版行動，重新牽起兩人的合作關係

雙方真正撕破臉的時間是在2011年，當CondéNast宣布Reddit將成為先進出版公司（Advance Publications）的子公司時，霍夫曼得知奧哈尼安即將重返Reddit董事會的消息，這讓他從心底升起一股極端憤怒的情緒，因為奧哈尼安從未與他提起這件事，導致他需要接受一段時間的心理治療，最後在治療師的建議下，霍夫曼決定見這位老戰友一面。

雙方共進了幾次尷尬的晚餐，除了傾訴這幾年來的心境，試著互相理解並接受彼此過去的錯誤，也小心翼翼地盤旋於另一個大問題：還能夠再次合作嗎？

2015年的七月，這個問題得到了解答。由於Reddit前任執行長Ellen Pao以不明原因開除與Reddit各版版主密切合作的員工Victoria Taylor，Reddit鄉民怒火中燒，引發版主串連起24小時的關版行動，影響規模甚大，也導致Ellen被迫辭職。而接任執行長的人選，則是在奧哈尼安的建議下重新回到Reddit的霍夫曼。

Reddit

事實上，作為元老級編碼者，霍夫曼剛回到Reddit時，立刻被多數員工所討厭。根據離職員工回憶，霍夫曼走進辦公室，拿出口袋的紙條發表新官上任演說，「他用錯誤的方式惹怒所有人，他走進辦公室然後告訴大家搞砸了！大家只覺得他是個自大傲慢的傢伙！」

霍夫曼意識到自己的困境，他努力地與員工建立平等對談，雖然部分員工願意卸下心防與他建立良好關係，但上任的第一個月，離職率高得嚇人，原有的65名員工中竟有50名離職！他也不願認輸，在艱困的情況下堅持網站營運，並著手改變營運型態。

實踐新的經營策略，將Reddit推上美國第四大受歡迎網站

霍夫曼開始大量招募，並在2016年底時將規模擴大到150多名員工，同時推動一系列新的策略，包括建立易上手的Onboarding工具、開發手機應用程式，以及與韓國明星生存節目合作並開設討論版等，將Reddit擴大至新的層次，在他的努力之下，Reddit終於重新開始盈利。

奧哈尼安則是霍夫曼的最佳輔助員，他會出現在電視節目或脫口秀中，Reddit 銷售部門主管Zubair Jandali更是用「首席擴音器」來形容奧哈尼安。如今兩人又恢復當年的兄弟情誼，奧哈尼安認為，兩人並肩工作時的感覺非常舒服。

2017年的夏天，霍夫曼帶領Reddit籌得2億美元的資金，使其估值上看18億美元，流量大幅增長。亞馬遜的網路分析部門Alexa則將Reddit視為美國第四大受歡迎的網站，僅次於Google、Facebook和YouTube。

2019年，該公司以3億美元完成C輪融資，估值來到30億美元，其中來自中國騰訊投資的1.5億美元，引起大批網友質疑言論自由的相關安全。不過以2020年美國總統大選在Reddit上的熱度看來，未來Reddit上仇恨性言論的處理方式，將會是霍夫曼接下來最大的挑戰！

責任編輯：文潔琳

資料來源：Inc.、CNBC、Vanity Fair