大同集團出售孫公司「勝陽能源」90%股權予GRP 1，金額15億元，同時並獲得該案20年管理服務合約。

大同集團新經營團隊接掌後，動作頻頻，21日宣布旗下100%持股的太陽能子公司「大同永旭能源」與泰國國家石油公司（PTT Group）旗下子公司Global Renewable Power 1 Company Limited （GRP 1）已於12月18日正式簽訂股權出售合約。

大同永旭能源將出售全資子公司「勝陽能源」90%股權予GRP 1，出售金額15億元，同時並獲得該案20年管理服務合約。大同集團指出，引進國際策略性投資人，將共同爭取國內外太陽能市場商機。

大同永旭能源董事長林和龍與GRP 1董事長Rosaya簽訂合約，因疫情關係，台泰雙方透過視訊，在雙方律師的見證下完成簽約儀式，大同總經理湯政仁與GRP1母公司GPSC CEO Worawat Pitayasiri皆親自出席，並發表祝福演說。

大同永旭能源表示，勝陽能源成立於2015年9月，為大同第一個設立並完成出售的SPV公司（Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司），透過出售SPV股權方式提前收回資金、實現獲利，並將資金再投資於擴建太陽能電廠以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長的目標。

勝陽能源目前得標容量約為55.77MWp，併網率超過98%，預計2021年第二季底前全部併網發電。大同指出，集團擁有屋頂、地面、掩埋場及水上等不同類型太陽能電廠的建置經驗，連續五年未有任何保險理賠的建置品質受到肯定，加上維運經驗充足，獲得GRP1青睞。

泰國國家石油公司（PTT Group）是由泰國財政部持股超過50%以上的能源公司，GRP 1是PTT旗下專營電力與公共事業的GPSC所100%持股子公司。