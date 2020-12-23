行政院主計處公布最新薪資統計，年薪中位數在49.8萬元，以此數字可以判斷，自己的薪資水平是位在中上還是中下。

主計處公布2019年全台受雇員工薪資（工業及服務業） 年薪（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為49.8萬元 ，換言之，有過半工作者年薪不到50萬元，但「高年薪族群」有三特色：研究所中位數年薪95.9萬元最高，500人以上企業薪資最高，40～49歲年薪最高。

行政院主計處

主計處23日公布台灣工業及服務業全年總薪資中位數調查，平均每月約4.2萬元，比2018年增加1.64%，薪資為8年來最高。中位數是所有薪資最中間者薪資水準，換言之，有過半受雇員年薪不到50萬元，年薪平均數為64.4萬元，比2019年增2.39%。

以性別來分，2019年女性全年總薪資中位數為46.5萬元，男性為53萬元，男性仍比較高薪，但以中位數薪資增幅來說，女性高於男性，雙方薪資差距也逐漸縮小中。（女性2019年中位數年薪增加1.94%高於男性1.57%。）

以年齡來分，各年齡層以40至49歲者57.2萬元較高，未滿25歲者因多屬在學打工或初入職場階段，全年總薪資中位數為34.9萬元最低，40至49歲年薪57.2萬元最高，隨後又遞減，至65歲以上因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數降為40.4萬元。

以教育程度來分，以研究所程度者年薪95.9萬元最高，其次是大專程度53.9 萬元較高，高中跟國中學歷的年薪都落在總受雇人年薪中位數之下。

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以廠商規模來說，越大的企業能給的薪水愈高。薪資水準隨僱用員工規模擴大而增加，500人以上廠商受僱員工全年總薪資中位數69.3萬元，100～499人規模企業年薪相近，員工規模4人以下者為35.5萬元最低。

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以產業別來說，電力及燃氣供應業受僱員工年薪中位數112.4萬元最高，金融及保險業94.8萬元，次之，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業70.4萬元第三名，意外比醫療保健業64.5萬元多；而藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含公私立學校等）年薪都未達40萬元，主計處指出，部分原因可能是大量聘僱部分工時員工壓低水準。

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責任編輯：蕭閔云