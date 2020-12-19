緯創印度廠暴力事件後，地方官員決各打緯創、仲介商一大板，蘋果也傳延後給緯創生產iPhone12，印度製造對台商而言有多難？為何說1個印度等10個中國？

緯創印度廠暴力事件一週後，蘋果19日發佈官方聲明，指緯創進入觀察期，除非完成所有錯誤改正，否則不會給新單；緯創印度官方也同步聲明，已開除印度廠副總，並成立新團隊完善人資流程，甚至成立5種語言可通的24小時員工熱線，讓民情上達。

同時間，一位緯創印度籍生產工程師Rakesh Yaraguppi在Linkedin社群發佈了心聲，「謝謝緯創！跟緯創一起攜手展開重建感覺真好，我們會變得更強大，我們將繼續發展！」並附上一張千人於緯創工廠前合影的團體照。

此舉立刻引發印度網友熱烈回應，多數正向支持，部分印度人更憂心此次暴力事件，將使印度製造計畫挫敗，期望政府展開作為。

緯創暴力事件爆發後，印度工程師發佈團隊士氣高昂的心聲。 Rakesh Yaraguppi Linkedin

緯創第三座印度工廠上週暴力破壞事件後，餘波蕩漾，印度官員調查結果顯示：緯創委託的人力仲介商與緯創自身均違規，前者拖欠並侵吞員工應有薪資，後者則沒有完整員工出勤記錄；加上蘋果傳出慎重起見將延後iPhone12給緯創量產時程，一連三個巴掌，會不會打破台商「印度造」美夢？

iPhone代工三哥緯創賣出中國昆山廠區後，並非淡出蘋果供應鏈「不吃蘋果」，而是轉進印度市場，替蘋果在印度內需建立大型iPhone工廠，蘋果多角化分散供應鏈，最明顯的就是希望鴻海、緯創、和碩替它前進印度打天下。

先論勞資關係，緯創幾乎是電子五哥中勞資關係的優等生，過去在中國沒有大型糾紛紀錄，甚至下游供應商指出，緯創在員工福利設施上可能是最完善的，比方員工宿舍最先開始裝置冷氣空調、視聽室等設施，加上蘋果對供應鏈勞資關係一向重視，官方絕不可能如報導般苛刻勞工，為人力成本賭上蘋果撤單風險。

再論設廠經驗，緯創在印度早已有兩工廠，累積iPhone SE代工經驗，並非新手，如今在印度南部卡納塔卡省 (Karnataka) 那薩普爾 (Narsapur)設立工廠，成為該集團印度最大工廠，也顯示緯創印度經驗值並非零。

緯創印度廠今年翻倍，印度法規多如牛毛

那麼，為何緯創爆發暴力事件？根據外電報導，緯創該工廠今年第一季該廠僅2000人，如今11月時已經快速增至8500人，就是為了要準備規模量產iPHone 12。

在12月12日緯創工廠出現暴力事件後，卡納塔卡省官員一週後發佈調查，指緯創資通、旗下6家人力仲介商嚴重違反當地勞動法，緯創在印度透過當地人力仲介快速招聘勞工，如今協力商陽奉陰違引發大亂，緯創錯失掌握紛爭先機，當地官方裁決像是各打一大板，好對當地勞團做交代。

緯創第三座印度工廠，緯創一向是勞資關係優等生，但當地政府調查後認為緯創也有缺失。 緯創印度Linkedin

緯創無法提供出詳細的員工上下班打卡資料，欠缺出勤記錄導，致加班費無法發放，外媒認為原因是緯創來不及因應該廠快速擴張人力，導致人資管理系統崩潰，因該廠人資僅配置3人，在一切委由人力仲介溝通的情形下，仲介方剝削欺詐勞工加班卻不給錢，不滿醞釀3個月，最終爆發暴動。

其次，緯創為何在中國當勞資關係資優生，卻在印度扣分？貿協提醒，印度勞工相關法規相當繁雜，針對勞資關係、環境安全及健康、婦幼工作權、社會安全、勞工福利、教育訓練、薪資有不同法案規範，必須認真理解。

貿協舉例，中國設廠相關勞工法令有（1）工業爭議法（Industrial Dispute Act）、（2）工廠法（Factories Act）、（3）最低薪資法（Minimum Wages Act）、（4）工會法（Trade Unions Act）、（5）員工公積金法（Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act），後者要求員工數20人以上企業，需提撥員工月薪12％為公積金。

而蘋果一向以嚴格的供應鏈勞工福利要求至上，不僅定期勞檢稽核，更是國際勞團緊盯對象，因此緯創一爆發印度勞資糾紛，蘋果勢必嚴格以待，蘋果此次聲明若不確保勞工權益，將停止釋放新單，彷彿是責罰小孩給外人看，加上蘋果一向嚴令要求供應商不得擅自對外發言，也讓供應商難以為自己辯護，啞巴吃黃蓮，加上當地媒體連天報導，是否傷害台商在印度形象也需觀察。

20年的中國成功經驗，印度得砍掉重練

台灣電子代工大廠西進中國20年，練功已達高段，但印度製造的功夫恐怕得從頭練起。「用中國經驗去推想（印度）會差異很大，中國速度很快，什麼事情都很快，用此推論去印度，十之九會失敗。」電電公會理事長李詩欽幾句話道盡到印度投資第一個陷阱。

緯創印度廠遭破壞，辦公區設備破壞一空，圖為當地卡納塔卡省（Karnataka）議員前往探視。 MuniswamyOfficial粉絲團

「要投資印度，要超大型公司才可以，因為（地理位置）很遠，且要長期規劃，預備花五～十年時間深耕，因為對一個地方不熟悉，快的話不行，小公司沒這種能量，」李詩欽接著說出第二個挑戰，前進印度，非大型企業難以應付時間與資源戰。

事實上，印度複雜度恐怕比中國要多數倍，英業達2015年與小米合作前進印度設廠，2017年就鳴金收兵，理由是？英業達董事長卓桐華指出：印度不是一個國家，「是好幾個中國」，因為印度很多省政府自治，很多制度一時很難改變，比方印度國家官方語言有29種，整個印度大陸有上千種語言，複雜度更甚於中國，對台商來說絕對是大挑戰。

「光從台北到台南生活，就知道有差別。」李詩欽笑說，他聽電電公會會員講，印度設廠不能超過一個規模，要因地制宜，且因為設廠複雜，規劃事宜得派更多人負責，挑戰很多層，但當地軟體人才很強，因此英業達早期就有設立軟體公司，在當地研發。

一個印度十個中國，打定長期計畫深耕

貿協指出，印度全國分為28個省及7個聯邦屬地（Union Territories），各州或行政區的自然、人文、政治、投資環境及相關法令均不盡相同，猶如28個不同國家。

除貪腐文化外，文化習慣可能是台商最不熟悉的一環，除語言複雜性高，即便印度人會說英文，但對台商來說濃濃的腔調仍然很不易理解，其次印度人喜好英雄主義，人數一多容易因人鼓吹而失控，當地仍有種性制度觀念，男女觀念跟做事方法也與台灣有很大差異，都是台商必須費心理解的。

貿協舉例，印度官方承辦執照或文件的流程並不透明，有時因為承辦業務人員一換，就產生不同申請結果，導致台商觸法，這也顯示印度體制面仍待完善。

印度軟體人才多，但製造方面將面對法令及文化種族等不同挑戰。 外貿協會

和碩印度廠也將在2021年量產，董事長童子賢指出，「到一個環境就適應一個環境，」，「適應印度」也將台幹的新課題。貿協即建議，指派台幹派駐適應，由於印度生活便利性有落差，建議台商招聘台幹前往時，也可以參考日韓企業，提供台灣食品、日用品、子女教育補助，以提振士氣。

印度各聯邦制度不同，對台商而言，恐需花費比中國投資更大的心力理解，正如李詩欽所言，台商去印度設廠要有5-～10年的耕耘準備，融入當地再造印度經驗；而經過此次緯創風波，積極邀外商投資的印度形象也將扣分，若除政府收尾只各打緯創與仲介商各一大板，無更積極作為管理暴力行為，那麼恐怕這個事件裡，沒有人是贏家。