PS5、Xbox Series X/S等次世代主機都大缺貨的聖誕節，肯德基發表與台灣散熱器品牌Cooler Master共同打造、能放炸雞的遊戲機。

聖誕夜即將到來，禮物準備好了嗎？在PS5、Xbox Series X/S等次世代遊戲主機陷入全球大缺貨之際，身為全球第二大連鎖炸雞業者肯德基，昨（23）日於推特上發表了全新主機KFConsole。

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

肯德基在官網上指出，KFConsole是他們與台灣散熱器品牌Cooler Master共同打造的遊戲主機，外型酷似一個黑色炸雞桶，並以「驅動你的飢餓」（power your hunger）作為標語。

打電玩不怕炸雞涼掉，肯德基發表自帶保溫盒遊戲主機

KFConsole最酷的賣點在於，它是世界上第一個內置炸雞保溫盒遊戲主機，這套系統利用Cooler Master的散熱技術，引導主機運轉產生的熱能至保溫盒，讓以往時常被玩家揶揄可以拿來煎蛋的高熱再也不會無端浪費。

肯德基將炸雞保溫盒結合進遊戲主機，讓玩家們的炸雞不會在全神貫注遊戲過程中逐漸冷卻。 Twitter

肯德基表示，透過這項設計，玩家也不必再擔憂因沈浸遊戲導致炸雞變涼，錯過最美味的時刻。

儘管遊戲主機結合炸雞保溫盒十分具獨創性，但對人類來說可能還太早了，知名財經雜誌《富比士》建議，遊玩遊戲時吃肯德基炸雞不是很衛生，提醒每位玩家在品嚐炸雞與握住遊戲手把間記得洗手。

KFConsole外表看似胡鬧，但內裡可一點也不馬虎，搭載Intel Nuc 9 Extreme Compute Element，配備Intel Core i9 9980HK處理器，並且GPU插槽可供玩家自由替換更高階的顯卡，不怕跑不動《電馭叛客2077》，同時內置了兩個1TB SSD硬碟，加速遊戲讀取速度。

肯德基表示，KFConsole能以240FPS畫面刷新率輸出、支援4K電視、VR等裝置，並可使用時下最夯的光線追蹤技術。不過嚴謹來說，KFConsole並不是傳統意義的遊戲主機，更像是一台高階電腦。

目前肯德基尚未公佈KFConsole的售價或上市日期，因此不要對實際推出抱持太大希望。倘若推出也勢必要價不菲，光Intel Nuc 9在亞馬遜上售價即達到1,450美元（約新台幣4萬元）以上。

值得一提的是，肯德基早在2018年便成立遊戲部門KFC Gaming，當時進軍電競領域的消息便引發轟動，眾人紛紛猜測這位炸雞巨頭究竟想做什麼。不過成立至今，肯德基並未推出什麼正經的遊戲產品，只在去年與美國工作室Psyop合作端出一款戀愛模擬遊戲。

外界普遍認為，肯德基並非真的想涉足遊戲界，而是希望增進在玩家間的曝光度。過去肯德基也曾贊助過《英雄聯盟》中國戰隊RNG、與電競代理商Kairos Esports合作推廣素食漢堡。遊戲媒體《Kotaku》曾評論，肯德基成立KFC Gaming並非真正想推出產品，而是希望藉由這個品牌在遊戲界打響名號，以經營玩家社群為主，「他們知道很多重度玩家也是速食店的常客。」

搞怪行銷盡出，肯德基營收受疫情衝擊衰退

肯德基近期為行銷奇招盡出，12月初，這間連鎖炸雞品牌拍攝了一段以桑德斯上校為主角的微電影，以15分鐘描述一位女性在有錢追求者與廚師桑德斯之間的浪漫糾葛。

除了能放炸雞的遊戲主機，肯德基12月初還發表了一部以桑德斯上校為主角的浪漫微電影。 Twitter

不過，在這些讓人啼笑皆非的行銷背後，掩藏的是肯德基今年頹靡不振的銷售。受到疫情衝擊，其母公司百勝餐飲集團表現並不亮眼，尤其肯德基更是其中衰退最嚴重的品牌之一。

今年第一、二、三季，肯德基的單店銷售額分別下降了8%、21%及4%，依照財報資料，全球市場表現普遍衰退，尤其身為最大市場的中國2020年迄今銷售下滑7%，但整體來說已逐漸復甦。美國是少數繳出正成長的市場，2020年以來上升6%。

資料來源：Forbes、Cooler Master、Mootley Fool

責任編輯：錢玉紘