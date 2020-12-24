行政院於2020年12月21到23日在台北國際會議中心召開第十一次全國科學技術會議（全科會），邀集台灣的產官學研各界人士，一同商討未來科技發展政策。

近年美國積極發展和保護人工智慧、量子運算等優勢科技，加強管制敏感科技出口外流。而歐盟也在2020年12月發布數位科技相關法制，顯示世界大國皆想掌握最新科技趨勢，制定出適合國家發展的戰略，而未來國家科技發展的聚焦有賴政府、企業和科研機構的協作，進而規劃出適合國情、符合國家社會需求的科技政策。

行政院於2020年12月21到23日在台北國際會議中心召開第十一次全國科學技術會議（全科會），邀集台灣的產官學研各界人士，一同商討未來科技發展政策，對此提出：「台灣2030願景-創新、包容、永續」作為主軸，揭示未來台灣科技發展藍圖。以本次全科會受到各界矚目，蔡英文總統、蘇貞昌院長親臨現場，並邀請陳建仁前副總統和中央研究院廖俊智院長進行科技議題專題演講，然而台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音等許多產業界重要人士也參與盛會。產官學研代表針對國家未來科技發展方向進行探討，並廣泛地提出建言。

本次全科會分別從「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」及「安心社會與智慧生活」等四大議題來討論，且聚焦於創新、包容、永續之三大願景，其中創新願景包含「持續並加大既有的基礎研究，積極發展新創經濟，將既有產業智慧化和數位轉型，並鼓勵人才和企業進行內外部創新。」；其包容的願景涵括「針對人才進行終身並跨領域的學習，資源和產業多元整合，學研單位和產業的技術轉換與商業模型的建立，推動更緊密的產學研鏈結，以及人文與科技的整合共融。」；而永續的願景則強調「能源和資源的永續使用例如循環經濟和再生能源的議題，及建立智慧安居的家園，從醫療、資安到日常生活都有科技的協助與保障。」

關於本次全科會，蔡總統在開幕致詞時表示：「透過不斷回應社會的需求可以砥礪出更精進及前瞻的科技發展，也強調此次大會鼓勵科技與人文跨領域合作的重要性。」，整體會議結論聚焦在積極掌握關鍵技術，並降低科技發展風險、增加跨領域人才和技術的運用、持續鼓勵公私部門的基礎研究以及強化技術轉移到民間，以及學研單位到產業界的人才學術交流等作法。今年全科會藉由多場小組會議、分區預備會議和正式大會，輔以直播技術，各界廣泛研討，廣納業界與公民意見，讓民眾能夠參與科技政策的制訂過程，為打造台灣成為科技強國及全球科技中心，奠定堅實基礎。