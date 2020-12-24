由於旗下紐籍機師未遵守防疫規定，趴趴走又在值勤不戴口罩，導致多人確診，引發台灣社會人心惶惶，交通部24日決從嚴裁罰長榮航空100萬元罰鍰。

長榮航空雖斷腕懲處開除違規機師，但紐籍機師確診武漢肺炎，引發台灣社會動盪，交通部24日宣佈，該機師將面對《傳染病防治法》罰則，交通部長林佳龍更點名長榮公司未能確實要求機組員落實防疫措施、未善盡查核追蹤等責任「從嚴認定」，開罰100萬元罰鍰。

交通部24日指出，由於紐籍機師未遵守防疫規定、不配合疫調，導致台灣再現本土病例，引發社會譁然。交通部敲定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對長榮航空開罰，處以法定上限100萬元罰鍰。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要應變處置或措施。另於第16條規定，若有違反相關應變處置措施情形，由中央目的事業主管機關、直轄市、縣市政府處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，此次就是直接罰到最上限。

交通部檢送中央流行疫情指揮中心《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，於今年3月通過，修訂版在今年9月7日經指揮中心核備通過，當時民航局就函告各航空公司，規定航空公司須負責執行組員防疫健康管控措施。

鑑於紐籍機師案導致本土病例再現，恐成防疫破口，甚至引發國人恐慌及社會紛擾，林佳龍經與交通部法規會、航政司、民航局討論後，指示對航空業者之管理疏失及究責從嚴認定，並責成交通部民航局盡速完成調查。

交通部今敲定，將以長榮航空未善盡《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》所訂管理及執行責任為由，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條規定開罰。

長榮航空類出國2.0 長榮航空提供

機師確診引社會恐慌，長榮也開罰

對於旗下機師（案765）帶來的影響，長榮航空23日發布聲明指出，「針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。」

長榮航空也補充4點說明：

一、長榮航空對所有員工一視同仁，一旦員工有違規情形，就會展開事實調查，確認後則召開紀律委員會予以處分。自12/18疫情指揮中心公布機師確診以來，長榮航空立即配合疫調並展開事實調查，目前已調閱外站監視器影像，以確認機師是否在外站確實遵守規定、並蒐集機上執勤是否違規的證據。

二、發生本次事件以後，長榮航空立即加強以下的防疫措施與管理制度，包含：外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。

三、目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今（23）日下午4:30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

四、未來長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，持續檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

而在23日下午用電話連線方式召開紀律委員會後，長榮指出，紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、傳染病防治法第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達勞動基準法第12條第1項4款的情節重大規定達到懲戒性解僱衡量標準，依「飛行員管理手冊」第13.3.6條、第14.3條規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

責任編輯：錢玉紘