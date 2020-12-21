雖然目前還無法出國，但已經有許多旅客超前部屬做準備，看好這個商機，華航、長榮兩大航空接力推出了自家的防護衣，引起網友討論，哪件你比較喜歡？

防護衣在疫情持續肆虐之下，成了人人搶購的新單品，不只要有防護功能，外型更要時尚好看，才能吸引消費者的目光。國內兩家航空龍頭長榮與華航紛紛推出自製的防護衣，究竟誰的商品更吸睛，讓旅客更加喜歡呢？

長榮：黑白簡單設計為主，還有可拆式面罩

長榮航空在國內宅配電商平台「長榮樂e購」推出機能防護夾克，第一波上架開賣6天即全數銷售完畢，已在12月14日開放第二波預購。

長榮指出，「機能防護夾克」是為了讓民眾出門在外或搭機時安心自在，同時兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試。

獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題。

長榮

價格為單件NT$1,230元，12月14日開放第二波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。

e購電商平台也從14日開始加開「聖誕節限定專館」，並有最低7折起的優惠。長榮航空無限萬哩遊會員還可使用哩程折抵商品價格，每1,000哩最高可折抵120元，最多可全數折抵消費金額。

長榮航空表示，除了聖誕節限定專館最低優惠7折起，全館另有2件9折優惠，並提供最便民的不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務。

華航：攜手偏光鏡大廠明基，推機能防疫帽T

華航與偏光板大廠明基材料攜手合作。明基材料旗下防水透氣織物品牌Xpore，開發出了一款「Xpore時尚隨護帽T」機能衣。

這款主打可以搭機防疫的機能帽T，特色在於，布料上有一層獨特的微多孔薄膜技術，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子並維持穿著時的透氣舒適。明基材料董事長陳建志補充，微多孔薄膜技術應用在傳統布料上，能夠利用織品孔徑的大小阻擋病毒、細菌，讓乘客在搭機時多一層防護。

明基材料

明基材料

陳建志指出，明基的機能布料具有國際上的競爭優勢，原因在於品牌概念以「環保」為核心，布料製作過程中，都不含有害全氟化合物（PFCs），並採用環保無溶劑製程，確保不產生對環境與人體有害之化學物質。

明基材料品牌管理處主管也表示，透過華航的協助，研究乘客在機上吃飯、睡覺的姿勢來設計衣服。舉例來說，衣服的帽子上有耳扣，可以將口罩掛在上面，減少耳朵長時間配戴的不適；衣服前方設計了大口袋，方便放置口罩、耳機、護唇膏，避免搭機時翻找行李，降低感染風險；這件帽T只有半身的設計，也是為了乘客搭機上廁所穿脫方便。

目前這件防護衣已經可以在華航eMall網站上預購，有三種顏色以及多種尺寸，價格為1,620元，根據網站資訊，此商品預計於12月21日起陸續出貨。