研調機構Counterpoint的資料指出，聯發科在第三季首度超越高通，成為全球最大手機晶片供應商。

隨著全球智慧型手機市場正逐漸從疫情復甦，研調機構Counterpoint指出，聯發科首度超越高通，成為2020年第三季最大的智慧型手機晶片供應商。

Counterpoint的研究顯示，聯發科的手機晶片在全球市佔率達到31%，較去年的26%成長5%，而高通則從去年的31%下滑至29%，遭到聯發科反超。今年手機晶片市占率的變動主要歸功於中國、印度等市場對100美元至250美元區間中低階手機的熱烈需求。

受惠美國封殺華為，聯發科首度超越高通登頂

Counterpoint研究總監戴爾．蓋伊（Dale Gai）提到，聯發科第三季能有如此驚人的表現，主要分為三個原因，一是 拉美與中東、非洲等新興市場大幅成長 ，二是 中低階手機需求暢旺 ，最後則是 美國封殺華為以及獲得三星、小米、榮耀等領先手機品牌使用 。

美國祭出的華為禁令，為聯發科創造了兩層利益。華為在9月15日禁令生效前，便以「有多少買多少」的姿態，大量囤積手機晶片，聯發科因而受惠。與此同時，聯發科晶片也是彌補華為留下的市場空白的最佳選擇，小米採用的聯發科晶片數量，較去年同期成長兩倍以上。

今年第三季，小米手機出貨量較去年激增46%達到4,620萬支，首度超越蘋果的4,170萬支，成為全球第三大手機品牌，還是中國前5大手機品牌中，唯一出貨量繳出正成長的業者。

儘管今年第三季，全球智慧型手機市場仍呈現衰退，較去年同期出貨量下滑4%，從3.8億支跌至3.65億支，然而依照IDC的資料，印度市場出貨量卻逆勢繳出17%的驚人成長。這個手機用戶成長最快的國家，平均每日有30萬人獲得人生中第一支智慧型手機。

三星、小米便是印度市場的前二品牌，兩者市占率合計達到47%，加上IDC資料顯示，印度市場銷售出的84%手機價格低於200美元以下，恰好是聯發科主要供應的中低階手機。以上種種因素都令聯發科在今年第三季繳出好成績。

這也一定程度反映在聯發科亮麗的財報上，今年第三季聯發科營收、營業利益以及淨利都創下新高，營收達到972.75億美元，較去年同期成長44.7%。

5G晶片市場持續成長，將成下個主要戰場

不過，高通仍在5G晶片市場中獨占鰲頭，市占率達到39%，且依照財報資訊，由於有客戶延遲了旗艦手機的發布，導致5G手機出貨受影響，因此可預期第四季或許有更亮眼的表現。

目前5G手機約占整體出貨量的17%，Counterpoint估計這個數字可在第四季達到約33%，因此高通仍有再次登頂的可能性存在。且高通也因為海思半導體受封殺，在高階市場大有斬獲。

隨著5G手機逐漸普及、雲端遊戲等應用浮上檯面，可預期5G晶片將成為供應商接下來的主要戰場，誰能端出價格更親民、性能更強大的5G晶片，就會是下個世代的手機晶片領導者。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Counterpoint