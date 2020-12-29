因應疫情，最受矚目的台北市跨年晚會也宣布一系列的措施，例如設置管制區，最高限8萬人進場，且全程都必須配戴口罩。

台北市副市長黃珊珊今天宣布，北市跨年晚會照常舉辦，府前廣場管制區將在31日下午3時開放入場，人數上限為8萬人，民眾須戴口罩、量體溫並完成實聯制才能入場。

觀傳局表示，管制區會在松高路、松壽路及市議會前的1號道路分別設置3處管制點、24個出入口供進出，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩，並透過台北通APP、myCode或持身分證掃描做好實聯制才能入場。

黃珊珊說，府前廣場劃設的管制區範圍，依過去經驗約可容納11萬人，因此決定將總量上限設在8萬人，進場人數累計至8萬人即不再開放入場；人數上限會視現場狀況調整，最低有可能只開放4萬人入場。

媒體詢問，預估何時人數達到上限，黃珊珊表示，依據往年經驗，大約傍晚6到7時會有一波人潮湧入，但仍呼籲民眾不要在管制區開放前提早來排隊，就算來也不會開放入場。

中央流行疫情指揮中心

雖然管制區內禁止飲食，但黃珊珊表示，民眾若須補充水分可暫時拿下口罩喝水，喝完後馬上戴回去。

她指出，秋冬防疫專案從1日上路至今，台北市今天開了第一張沒戴口罩的新台幣3000元罰單，代表市民會聽從勸導，相信台灣人公民素質很高，會互相提醒，這也是台灣防疫做得好的原因。

黃珊珊表示，若有居家檢疫、居家隔離或自主健康管理中的民眾試圖進入管制區，在入口處掃描時就會被抓出來；場中若有民眾出現發燒等狀況，將立刻走安全通道後送到醫院。

黃珊珊說，因應武漢肺炎疫情新常態，現在所公布的決策是依據當下資訊所定，未來兩天將視疫情變化，隨時機動調整。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：錢玉紘