回顧2020年，隨著各種事件與議題的傳播，促使一些相關用語在社群網路上大爆紅。今年的前20大爆紅流行語出爐，其中有哪些也是你的口頭禪？

2020年就快要過完了，回顧這一整年，各種大大小小的事件透過社群媒體的傳播，引起網友熱烈討論，進而衍伸出相關的爆紅流行語，並成為許多人的日常語言。

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《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在2020年裡，PTT、Dcard、Facebook上有哪些最常被網友討論的流行語，來看看你懂幾個、有沒有跟上流行？

NO.19 耗子尾汁

「耗子尾汁」其實就是好自為之，此句流行語出自中國太極拳師馬保國，他自稱為「渾元形意太極門掌門人」，卻被無名小卒一拳打敗，網友因而搜出馬保國以前的影片。他曾在鏡頭前聲稱自己被年輕人偷襲，提到：「年輕人不講武德，回去要好好反思，好自為之」，卻因過於特別的腔調，好自為之聽起來就像「耗子尾汁」，使網友紛紛模仿。

NO.17 量子糾纏

「量子糾纏」原本是物理學上的專有名詞，意指粒子會在特定情況下互相影響。不過在YouTuber「反正我很閒」的影片中，樂咖飾演暗戀別人10年卻不敢有所行動的男子，他指出，只要跟喜歡的人同步做一樣的事，就能達到「量子糾纏」般的愛情關係，安慰自己與喜歡的人有許多相同處。然而，最後他暗戀的人卻跟勇於行動的鍾佳播在一起，因此後來有網友會用「量子糾纏」一詞嘲諷單戀卻不敢出擊的人。

NO.16 抱歉了錢錢，但我真的需要那個酷東西

這句流行語通常會跟著一隻表情哀戚的白貓出現，意指雖然沒錢了，但還是很想買某樣東西，只好跟自己的錢說聲「抱歉，我要把你花掉了」，把錢變成自己喜歡的樣子。這隻白貓生動的表情，完美地詮釋了這樣的心境，引起許多網友共鳴，後來也會有網友將這句流行語變形成「抱歉了酷東西，但我真的沒有錢錢」。

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NO.12 阿我就怕被罵

「阿我就怕被罵」出自YouTuber「反正我很閒」的影片「電影劇組爆笑雷包」。影片內容描述攝助在電影開拍前才跟攝影師說沒帶記憶卡，沒告知的原因竟然是「阿我就怕被罵」，在深山拍片的他們無法下山拿記憶卡，只好用各種手法欺騙導演。這句「阿我就怕被罵」引起許多網友共鳴，後來也有網友會用這句話來表達擺爛的心態。

NO.8 peko

隨著科技日新月異，近年出現相當火紅的新興產業「VTuber（虛擬直播主）」，也就是在YouTube上與觀眾互動的虛擬偶像，其中主打兔女郎形象的日本人氣VTuber「兔田佩克拉」，說話的時候常會在句末加上自己的名字peko，例如「怎麼了peko」、「早安peko」，令粉絲印象深刻，許多網友也因此跟風模仿，講每一句話尾巴都要加上peko。

截圖自YouTube

NO.7 本斥但大

「本斥但大」出自漫畫《刃牙道》第五話，漫畫內容為一名生物學家收到賄賂，憤怒地向對方說「你想用錢來收買我嗎！？這是對我的侮辱！」，卻在看到錢後改變了念頭，原本台詞為「我本想這麼大聲斥責他，但錢實在是太多了」。隨後許多鄉民看到「胸狠」的女生照片時，都會說「本來想大聲斥責，但實在太大了」，簡稱「本斥但大」。

截圖自meme梗圖倉庫

NO.6 時間管理大師

周揚青今年4月爆料藝人羅志祥劈腿、喜歡「多人運動」，結束9年感情，周揚青在分手信當中寫到「關鍵是你都是哪兒來的時間呢？！！我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（砲）都不睡覺的嗎？！」，羅志祥因此被網友譏諷為「時間管理大師」。爾後，網友看到別人腳踏多條船的新聞，也會使用「時間管理大師」一詞調侃新聞主角愛劈腿。

截圖自羅志祥臉書

NO.5 咩噗

「咩噗」通常後面會加上QQ，用來表達難過的情緒，意思有點像「哭哭」，但由於「咩噗」聽起來就像羊咩咩的叫聲，因此不只可以加強難過的語氣，還能夠裝可愛。「咩噗」一詞，源自歌手周興哲《怎麼了》的歌詞「再也不能牽著你走未來，每一步」，其中「每一步」聽起來實在太像「咩噗」，因而成為許多年輕人會使用的流行語言。

截圖自YouTube

NO.2 今晚，我想來點……

外送平台Uber Eats邀請蕭敬騰與盧廣仲、蔡依林與林美秀、伍佰與林志玲等大咖代言，廣告中不斷重複台詞「今晚，我想來點……」，再加上廣告播放頻率高，使許多網友表示「好洗腦」，引起不少討論。後來也有許多人會在生活中使用此句型，「今晚，我想來點……」後面可以加上任何東西，是一句講出來便令人會心一笑的流行用語。

截圖自YouTube

NO.1 像極了愛情

只要在任何一句話最後加上「像極了愛情」，就算是廢話也能瞬間變文青，「像極了愛情」在當時的臉書、IG上引起一波洗版潮。其實這梗2019年在中國早已流行過，今年7月，導演蘇文聖（蘇三毛）在臉書轉載一張「教你如何寫詩」的圖文，步驟為：隨意寫一段話，最後加上「像極了愛情」，完成。引起超過3,000次轉發，才在台灣引爆這股「像極了愛情」風潮。

截圖自蘇三毛臉書

2020年度二十大爆紅流行語總排名

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：DailyView網路溫度計