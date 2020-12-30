有沒有看過這麼會搞浪漫的麻辣鍋？詹記首度到台中開設「浪漫屋」麻辣燙，以神秘的錄影帶店為概念打造內用區，更聯手藝術家設計餐碗與視觸感獨特的貼紙。

詹記支線《浪漫屋 by詹記》首次慢閃台中，與台灣嘻哈饒舌音樂廠牌「顏社企業有限公司（KAO!INC.）」，以及亞洲50大酒吧「Draft Land」，共同參與工家美術館2.0全新計畫《下工作伙來迺》，解碼下工後的生活情趣。

詹記麻辣「浪漫屋」，在神秘錄影帶店吃鍋

為期半年的慢閃，詹記以記憶中不復存在，卻帶有美好回憶的「錄影帶店消失中」為概念，邀請金曲獎31屆主視覺設計師盧翊軒操刀《浪漫屋 by詹記》標準字、招牌、菜單與映像管電視中的動態影像。穿越錄影帶店本體，走入黃光暈染的神秘小房間，玻璃上看似仙女又像女優的視覺設計，由藝術家倪瑞宏繪製，以古早錄影帶A片的編排格局、封面包裝與側標設計為靈感，呈現老時代的經典舊感，也恰到好處地展露詹記對錄影帶店的兒時記憶。

「對五六年級生來說，記憶中的錄影帶店裡，總有一間私人、神秘的小房間讓小男生們好奇與著迷，詹記特別重現這個小房間，並開設內用桌位，這是《浪漫屋 by詹記》想帶著人們回想過去的一種小浪漫。」在錄影帶店吃鍋，還是需要訂位的，一日僅開放三個時段，同步於網路預定。

旅日藝術家李漢強Lee Kan Kyo為「浪漫屋」打造餐具與周邊貼紙

《浪漫屋 by詹記》是以麻辣燙的概念結合攤車，讓詹記的味道能以簡單方便的模式走出餐廳，接觸更多消費者，在音樂祭或市集皆深受好評。為了讓攤車形式更接近完整，詹記與旅日藝術家李漢強合作餐具設計，詹記第二代詹巽智表示：「攤車就像是迷你版的詹記，擁有詹記的元素，但不像店面規模那麼完整。早期浪漫屋的外帶餐具就是一般紙碗，但我想要讓紙碗說話，去傳遞更多詹記的精神，這樣也比較浪漫。」

詹記支線浪漫屋，全新餐具設計以「CHAN HOTPOT 浪漫大詹」為主軸，推出限量高級瓷碗款式。 圖片提供／詹記麻辣火鍋

詹巽智與李漢強以日本泡麵碗為靈感，色澤清楚、圖文排版的記憶點高，雙手輕捧、單手掌握的時候，眼底盡是滿足感；兩人討論以「CHAN HOTPOT 浪漫大詹」為主軸，並聯手設計師吳建龍創作logo，整體視覺貼合李漢強精準又詼諧的「模写」藝術風格，除了外帶紙碗，也推出限量的高級瓷碗款式。



註_「模写」是日本的一個詞，意指想要學一件事，就得從頭到尾把它做一遍，有點像臨摹，在這段重複的過程當中，獲得關於某件事物的訣竅。

完成「浪漫大詹」餐具設計主軸後，連同泡麵麵身、粉料包、油包也成為創作素材，李漢強將一切轉繪成1:1的貼紙小物，發揮中二精神，彩度滿版、鐳射鍍面閃閃發亮，也無意間突破「貼紙」形式的極限，成為立體感十足的2D泡麵貼紙。可至《浪漫屋by詹記》、詹記麻辣火鍋-敦南店、朋丁Pon Ding、Everyday Object線上商城購得。

詹記與旅日藝術家李漢強Lee Kan Kyo合作，推出了「 CHAN HOTPOT 浪漫大詹」精美貼紙包。 圖片提供／詹記麻辣火鍋

浪漫屋 by 詹記

營業時間：週三～週日，16:00-24:00

地址：台中工家美術館（台中市西區館前路71號）

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本文授權轉載自：Shopping Design

責任編輯：蕭閔云