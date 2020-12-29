鄒開蓮是台灣Yahoo靈魂推手，她從2000年帶著Yahoo奇摩征戰，《數位時代》在她決定離開Yahoo之際專訪：這20年來，什麼是她悟到最大一課？

她是台灣網路產業發展中最經典的代表人物，她刻畫了許多人心中成功女性企業家的樣貌，她是鄒開蓮。從2000年帶著Yahoo奇摩過五關斬六將，一路走到今日，但在2020年底，卻決然地揮別了最熟悉的戰場──她要去哪兒？這20年來，什麼是她悟到最大的一課？

「你問我未來會發生什麼？You never know！」鄒開蓮肩膀微微一聳，露出一臉自信地笑意。

在眾人眼中，她總是被歸為「人生勝利組」，一路從北一女、台大，再到西北大學MBA，升學之途已經夠令人稱羨；步入職場，年僅30歲出頭就躍升MTV中文台總經理，帶著數位初始成員在台灣開疆闢土；2000年，她被挖角至Yahoo台灣，而後，Yahoo正式併購奇摩，她成為Yahoo奇摩第一任總經理，這一份羈絆，轉眼就是20年。

鄒開蓮畢業於美國西北大學凱洛管理學院MBA、美國波士頓大學大眾傳播系碩士，曾任Verizon Media國際事業董事總經理、Oath亞太區董事總經理、Yahoo亞太區董事總經理、Yahoo台灣總經理及MTV中文台總經理。 蔡仁譯攝影

「當年進Yahoo的時候，一大堆從傳統媒體過來的，很多都陣亡了，大家都打賭我不會在這超過半年，結果跌破眼鏡，我待得比誰都久。」

PChome、蕃薯藤、新浪網……在那個網路公司野蠻生長的年代，鄒開蓮帶著Yahoo奇摩一路過五關斬六將，不僅成為台灣最大入口網站，短短數年間，營收更成長了數十倍，讓她成為最為人津津樂道的Yahoo奇摩大將，更是渾身充滿正能量的女性企業家典範。

2017年6月，Verizon正式收購Yahoo，隔一年，鄒開蓮高升Verizon Media（組織更名前為Oath）國際事業董事總經理。不過，2020年底，她卻毅然決然地選擇離開奮鬥20年的公司。

在採訪過程中，她維持著一貫的爽朗自信，但就外界消息得知，忙碌的她身體亮起紅燈，被查出罹患乳癌，趁著在初期發現之際，離開目前職務後將好好休息、好好養身。

Verizon Media提供

「回過頭來看，我發現在一個未知的環境中，對我來說不是一種恐懼，反倒很excited（興奮）。」或許鄒開蓮的離開，是為了尋找下一個待開發的「未知」領域，但在她揮別20年奮鬥史的這一刻，她悟到最大的一課是什麼？

帶Yahoo打開台灣市場，她發現：

從0到１打天下，這20年就像一次創業

「unknown（未知）」和「excited（興奮）」，是鄒開蓮談起她的職涯時，最常出現的兩個詞。

相比遊戲規則已被定好，難以變動的穩定公司，對未知事物的好奇，以及未來難以預測的可能性，反倒能激發她的熱情。無論是在準備開疆闢土的MTV中文台，還是初入台灣市場的Yahoo，在她眼裡，都是一個0到1的過程，忙碌卻享受。

在只經營台灣市場，擔任Yahoo奇摩總經理的前7年，是她最興奮的一段日子。從收購奇摩和無名小站，到借風使力抗衡eBay，成功讓「Yahoo奇摩拍賣」進入消費者生活，再推出了「Yahoo奇摩知識＋」、「Yahoo奇摩即時通」。「當時總部給我們的自主性很高，站在第一線，我們幫公司賺了很多錢，看到公司快速成長，真的非常令人興奮！」

她笑說，雖然總愛開疆闢土，但從沒有一件事讓她覺得「必須開一間公司，非自己做不可」，從未想過創業的她，卻在Yahoo這20年中，確確實實地體驗到，明明自己不是最大出資者、也不是最大風險承擔人，卻完整經歷了一次創業。

「這也是公司能讓我待這麼久卻不疲憊很大的原因，我在Yahoo最大的學習，就是創業家的精神。」她說。

鄒開蓮帶著Yahoo奇摩一路過五關斬六將，不僅成為台灣最大入口網站，短短數年間，營收更成長了數十倍，讓她成為最為人津津樂道的Yahoo奇摩大將，更是渾身充滿正能量的女性企業家典範。 蔡仁譯攝影

在每一個不同時期，鄒開蓮都能用比喻的方式，描述她的「Yahoo創業之路」。

好比一間公司要持續成長前進，產品和服務就得不斷推陳出新，此時，創業家必須說服投資人，讓他們願意買單，她拿了Yahoo奇摩拍賣舉例。

在2002年，eBay正式進軍台灣，砸下重金大量刊登廣告行銷，每天新增會員數都能翻10倍，當時鄒開蓮心想，eBay勢必做過市調才會進軍台灣，台灣電商未來一定將有很大的轉變。

可是當時在Yahoo奇摩內部，只有1.5個人做拍賣，鄒開蓮想透過在地營運團隊，讓Yahoo奇摩拍賣的商品更本土化，加上可利用自家第一大入口網站的流量優勢曝光，她愈想愈興奮，直接飛到總公司，說服Yahoo創辦人楊致遠加碼投資。

「他一聽好像很合理，但又叫我別傻了，怎麼可能打敗eBay？但我覺得我們就是有機會啊！」結果，楊致遠還是給了鄒開蓮16人的營運團隊，2004年，Yahoo奇摩拍賣市占率破90％；2006年，eBay台灣營運團隊解散。

在這20年中，從拍賣到購物，從C2C到B2C，再到知識＋、相簿、交友……台灣市場推出的多數創新服務，幾乎都是從零開始，在Yahoo其他市場，沒有前例可循，鄒開蓮必須抽絲剝繭，找出哪一些可以存活、又該如何存活？

當台灣市場資源受限，她在乎的是：

低谷時，能不能看到公司的價值

她坦言，這20年間最挫折、最挑戰的時刻，是Yahoo總公司在美國市場成長碰到瓶頸，發展受阻的那一段日子。

回首當時，在鄒開蓮積極表現，極力爭取下，總部給予台灣市場極大的自由，不須一定得跟著總部的事業組織架構走。例如Yahoo奇摩拍賣，台灣是全球第一個推出的市場，而後香港才跟進，甚至是Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城等電商平台，如今也只有台灣市場在經營。

可是，在Google橫空出世後，Yahoo搜尋引擎稱霸的時代已去，儘管歷經數次轉型，營收仍不斷下滑，總部對全球市場資源的分配，開始有了巨大的排擠效應，台灣市場前進的腳步也開始受限，得更跟著總部「統一規範」走，「總部會投資每一個市場，台灣不見得排在最前面，錯過了時間點，明明做得還不錯，夢想還是有這麼多，這種挫折感有沒有？絕對有。」

但是，鄒開蓮並沒有因此意志消沉，也沒有找到發力點就橫衝直撞，反而「愈挫心愈靜心」。

「以前我覺得，只有成長才有價值。後來我想通了，連季節都有四季，沒有一個企業會永遠成長而不下滑，如果每一個人碰到阻力，第一個念頭就是跳槽，好像也太沒骨氣了！每天都在成長，要激勵別人很簡單啊，重點是低谷時，你還能不能在裡面撐下來，而且還看到公司價值，帶著大家低著頭，一步步再往前走。」

鄒開蓮健康亮起紅燈，她打算先好好休息，休息夠了再出發。 蔡仁譯攝影

鄒開蓮低頭前行，帶領團隊交出亮眼成績，當香港Yahoo拍賣在2020年5月正式停止營運，台灣的拍賣服務仍然屹立不搖，而且2019年賣家數年成長3成，商品量也翻倍成長。

歷經這一段低潮期，反倒成為她職涯中、甚至是人生的巨大領悟：工作不是天天鳥語花香才值得，維持姿態蹲低前行，但不錯過任何再次跳高的機會。

無論是聽鄒開蓮的演講，還是問起身邊的人對她的評價，明明在異於常人的高壓下工作，她卻彷彿有一股特殊的能力，能24小時維持滿滿正能量，戳中人心、鼓勵別人，讓下屬也能對她袒露心底話，這和她的信仰離不開關係。

在進Yahoo那一年，鄒開蓮受洗成為基督徒，有了信仰，讓她有勇氣接受自己也會犯錯，也會失敗，也會軟弱，但每一天禱告時就像按下了「重置鍵」，總能把目光再轉回對的地方。

身為女性企業家典範，她建議：

要克服心裡的雜音，增加企圖心

身為眾人眼中成功的女性企業家，當她觀察一般女性在職場中的瓶頸，她坦言是「企圖心」。

「一般來講，女生的企圖心真的比男生稍微小一些，這是與生俱來的生理特性，我們可能要鼓足勇氣才會做的事，對男生而言是理所當然──你不給我，爺就閃了！女性要在職場上更被看到，我們自己最要克服的，是心裡的雜音，還有各式各樣給自己的恐懼。」

但這卻也是一把「雙面刃」，女生雖然容易用負面的眼光看挑戰、看風險，換個面向，卻是一種「小心謹慎」的特質，這恰恰是一個組織團隊中不可或缺的。

像是美國加州就規定在2021年底前，上市公司董事會只要超過5位成員，至少要有2位是女董事，成為全美第一個制訂相關法律的州；歐盟委員會也努力讓上市公司董事會的女性比率提高到40％。

「雖然要當第一個衝上去的人比較難，但很多公司也不只是憑著一股熱忱往前衝而已，這些女性的特質，善用在對的地方，絕對是優勢。」

在鄒開蓮超過20年的職業生涯中，離開了再熟悉不過的Yahoo，除了轉為擔任Verizon Media策略顧問、兒童關顧機構台灣世界展望會的董事長，她也將繼續為女性在企業發聲，並往下一個「unknown」走去。

「對於新創公司，我會很樂意多了解，我也已經在一家上市公司擔任董事，2021年還會去接受一些新的機會，很大的目的，是讓我在不同的產業中學習，探索新的東西，很有意思！」

她笑說，外人看來，自己每天工作超過12個小時，根本就像個工作狂，現在終於有時間好好陪伴家人、規畫生活，至於未來會發生什麼事？——You never know！

責任編輯：林美欣、郭昱彣