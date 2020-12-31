牌桌上的新選擇！「台灣麻將」募資計畫的重新設計，「中」是中央山脈，「小鳥」一條由台灣藍鵲取代，成為搓牌時最具台灣味的風景！

繼今年夏末「極簡風麻將 Machill」登上募資平台，近期又有7號森林團隊發起的「台灣麻將」募資計畫，將台灣具代表性的水果、動物、風景、地名注入牌面設計，讓牌桌上的風景更具台灣味！

插畫家操刀，牌面設計融合台灣元素

７號森林團隊邀請到台灣插畫家羅甯，為牌面的圖樣進行創作。擅長描繪台灣日常的羅甯，曾以插畫紀錄台灣的選舉文化、老式樓房、各地酒廠，這次在麻將的設計上，如何在面積有限的牌面上，表現圖樣的線條和精華，對她而言是有趣的過程。

最台灣的花牌！珍奶、媽祖、摩托車

這8張花牌是極具代表性的台灣元素，有台灣的動植物、風景、人文、小吃、生活物品，原本的梅蘭竹菊花牌固有它們的美，但或許這些台灣景色和我們有更深刻的連結。

大字牌：中發白的全新意義

延續萬字牌的地名概念，東西南北等字牌搖身一變成了台澎金馬。中、發、白也有了全新意義，中——護國擋颱 中央山脈、發——蟾蜍咬錢 台灣發財、白——高聳101化身白板。

台澎金馬 倚立四方，中——護國擋颱 中央山脈、發——蟾蜍咬錢 台灣發財、白——高聳101 化身白板。 圖片提供／七號森林設計有限公司

9種水果取代筒子

台灣素有「水果王國」的美名，設計團隊以各式水果取代筒子，9 款不同的水果，等著你吃、碰、胡！注意到了嗎？以往鮮少在麻將牌面出現的黃色，也隨著鳳梨、木瓜、芒果、香蕉一起登場。

台灣藍鵲、甘蔗登上牌面

牌桌上大家喜歡暱稱一條為「小鳥」，設計團隊將被列為保育類動物的台灣藍鵲請上牌面，而二條到九條則以台灣南部盛產的甘蔗取代傳統設計。

台灣藍鵲 在地一鳥 條條甘蔗 百年糖業 圖片提供／七號森林設計有限公司

台灣地名順口溜，向萬字say goodbye

萬字被以數字為開頭的台灣地名取而代之，一府二鹿三艋舺，或許大家都朗朗上口，但是四季、五峰、六龜分別代表什麼級別的行政區，你答得出來嗎？（沒關係，可以偷看圖說裡的答案喔）

麻將周邊同樣充滿彩蛋！

不只牌面設計台味十足，「台灣麻將」組的周邊同樣藏滿台灣風格的小圖示，牌尺以動物系列為題：台灣鳳蝶、櫻花鉤吻鮭、梅花鹿、石虎；骰子以全黑底色襯上白色點點，其中「1」跳脫傳統紅點，以白色的台灣島作為替代。

骰子以全黑底色襯上白色點點，其中「 1 」跳脫傳統紅點，以白色的台灣島作為替代。 圖片提供／七號森林設計有限公司

收納麻將的外盒共有鋁盒和竹盒兩種，精緻鋁盒印有多種台灣元素的圖樣，整體十分活潑有力。竹盒則多了幾分雅致，由淡水木材工廠挑選東南亞孟宗竹製作而成。

目前「台灣麻將」在嘖嘖平台募資一個多月以來，已破150萬新台幣支持，鋁盒和竹盒版本都已搶購一空，但仍有後來推出的幾款電動麻將桌用版可供選擇，募資專案至1月12日截止。

7號森林向我們透露，明年1月會有一波鋁盒的限量晚鳥方案，請追蹤「7 號森林」臉書，密切關注鋁盒和竹盒正式發售的消息。

本文授權轉載自：Shopping Design