日本熱門電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》傳出佳績！在28日以324.7億日圓超越經典神作《神隱少女》的票房，拿下日本最賣座的電影寶座！

根據最新電影票房統計，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》終結了《神隱少女》近二十年的紀錄，成為日本最賣座的電影。此外，隨之掀起的「鬼滅旋風」更替日本經濟注入了超過兩千億日圓的活水。

僅耗費10天，票房突破百億日圓

週一（28日），電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》成功終結《神隱少女》蟬聯近二十年的票房神話，以324.7億日圓（折合台幣約89億元）對上316.8億日圓（折合台幣約87億元），登上日本最賣座電影的寶座。

除此之外，這部電影從10月16日在日本上映後便打破多項紀錄，包括以12億日圓（約3億元台幣）創下日本電影單日票房最高紀錄、以46億日圓（約12.6億元台幣）創下首映前三天票房最高紀錄，以及耗費10天、便榮登日本史上票房最快突破 100億日圓（約27億元台幣）的電影。

圖片來源／鬼滅の刃公式 Twitter

漫畫銷量破億！加入《七龍珠》、《火影忍者》名人堂

奠基於2016年推出的原作漫畫，《鬼滅之刃》電影的成功從漫畫的銷量與動畫的成功可見一斑。在《鬼滅之刃》動畫化後，其人氣迅速暴漲，連帶讓漫畫銷量一路長紅。截至本月為止，漫畫銷量已突破1.2億冊。

根據日本雜誌與書籍出版編輯協會的統計，史上只有九部漫畫的銷量突破1億冊，其中包含《七龍珠》、《火影忍者》、《ONE PIECE航海王》和《灌籃高手》等。

《鬼滅之刃》電影強碰疫情，卻激盪出好成績

仔細探究《鬼滅之刃》電影的成功，其實和新冠肺炎疫情的蔓延息息相關。

在疫情最為嚴重之時，人們為了避免不必要的接觸而紛紛待在家，也正是這個時候，《鬼滅之刃》的漫畫與動畫成了消磨時光的選擇。待電影院重新營業後，《鬼滅之刃》電影版的上映，更讓大批粉絲們接連前往觀影、支持，再加上許多好萊塢大片將上映日期推遲至2021年，無形中給了《鬼滅之刃》電影版大放異彩的機會。

根據《日本時報》的報導，一間在東京六本木的電影院曾有單天放映超過40次《鬼滅之刃》的紀錄，顯見這部電影受歡迎的程度。

掀周邊商品熱潮，推升企業股價大漲

除了沒有好萊塢大片與之較勁，《鬼滅之刃》電影中所描繪的角色韌性和堅持到底的勇氣，都格外讓深受疫情困擾的人們感到嚮往。相中這股風潮的企業更以取得《鬼滅之刃》授權的方式，開始生產飲料、食物、玩具等周邊商品，只要印上《鬼滅之刃》圖樣的商品銷量都連帶上升，使企業股價也跟著水漲船高。

一芳提供

舉例來說，日本飲料製造商大德食品集團在開賣以《鬼滅之刃》角色來包裝的飲料後，賣出了超過5,000萬罐飲料，與去年同期相比，今年十月的銷量成長50%；日本玩具製造商SK Japan Co.則在取得《鬼滅之刃》角色的授權後，股價翻漲將近一倍；日本便利商店Lawson於十月開賣50種《鬼滅之刃》角色飯糰後，前十天就賣出超過1,000萬顆飯糰，在十一月中時，營業額更達到了50億日圓（約13.7億元台幣）。

《鬼滅之刃》大紅大紫，為日本經濟貢獻兩千億

根據日本智庫第一生命經濟研究所（Dai-Ichi Life Research Institute）資深經濟學家永濱利廣的研究，截至12月3日為止，這波《鬼滅之刃》周邊熱潮就帶來了至少2,700億日圓（約740.88億元台幣）的營業額。

三井住友德思資産管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management）首席經濟學家宅森昭吉則說，《鬼滅之刃》將替日本經濟貢獻至少2,000億日圓（約548.8億元台幣）。

日本媒體內容專家黑川文雄（Fumio Kurokawa）認為，就算《鬼滅之刃》漫畫已完結，這股熱潮仍會持續下去，畢竟因為疫情的緣故，新的內容產品不像往年來得多，《鬼滅之刃》將繼續抓緊眾人的目光。

責任編輯：文潔琳

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