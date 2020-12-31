回顧這一年，我們既看到了危機給整個行業帶來的挑戰和蘊藏其中的機遇，也看到了無數賣家的堅持與付出，將年初的焦慮一點點轉化為進步與希望......

2020年是充滿了變化、挑戰、努力與感動的一年。受疫情影響，人們的生活發生了巨變，傳統狀態下的經濟、貿易模式也被重新審視。作為跨境電商企業，回顧這一年，我們既看到了危機給整個行業帶來的挑戰和蘊藏其中的機遇，也看到了無數賣家的堅持與付出，將年初的焦慮一點點轉化為進步與希望。

2021年的新年鐘聲即將敲響，我想和廣大賣家朋友們分享一下我的觀察與思考。未來依舊充滿了不確定性，但是每個跨境電商人都可以做好準備，從容應變。

2020：跨境電商的銳變之年

2020年是特殊的一年。我想，未來這一年也將成為歷史上不容忽視的一年。

這一年，人們的生活和工作方式由線下轉型線上，對線上生活必需品的需求出現急增。世界各地的協力廠商賣家與亞馬遜一起，在這個特殊時期為全球的顧客提供著生活必需品。

這一年，跨境電商搭起了一座虛擬的防疫物資傳送之橋，不僅有亞馬遜在多個網站上線的「新冠防疫物資專線」，跨境電商領域的眾多企業也都參與到全球的防疫行動中，為世界多地受疫情影響的人們捐贈醫療與防疫物資。

這一年，傳統外貿受到衝擊，我們也看到了傳統企業迫切轉型的需求。今年12月的亞馬遜全球開店台灣跨境電商高峰會，我們也與產官學界專家，一同分享了數位轉型的重要性，幫助更多台灣廠商佈局海外新通路，擁抱新貿易模式。

這一年，消費趨勢的轉變、行業各界的支持、協力廠商賣家的迅速應變，一起推動，才有了整個行業的逆勢銳變。

2021：如何把握跨境電商的發展趨勢？

疫情的衝擊固然存在，但協力廠商賣家的業務保持整體的成長趨勢也讓人欣慰。今年的線上跨境電商高峰會，我們也聽到了不少成功台灣賣家的經驗分享，從中觀察，不難發現，「迅速應變、強大的產品及品牌力、全球化營運」是他們的成功關鍵，而這也正是我想和大家分享的幾點：

一、應變力

我問過很多賣家朋友對過去一年最深的感觸什麼，得到的回覆基本都是兩個字—「變化」。消費者需求的即時變動、供應鏈的不斷調整、國際物流、倉儲狀態的隨時更新，都需要企業不斷優化團隊能力、靈活應對變化。

比如說，在消費電子品類裡表現優異的賣家OKIOLABS（奈堤科技），因疫情期間歐美市場對於遠距教學的需求快速攀升，於是OKIOLABS迅速優化各種主打產品功能，今年三月後，他們的遠端教學攝影機品類，每月銷售額都呈現倍數成長。所以說，即時根據市場動態和消費者回饋優化產品、調整生產銷售計畫，這種應變能力，是企業在變局中生存的關鍵。

二、產品力+品牌力 1+1>2

熟悉亞馬遜的賣家都知道，在亞馬遜開展業務一直是產品為王。好產品自己會說話，好品牌會自帶流量。以在北美消費領域的熱銷賣家Tomofun（友愉）為例，他們為了做出符合海外消費者需求的狗狗攝影機，在寵物社群中發放數百份問卷、做足市場調查，以確定能真正滿足消費者的需求。從產品設計到成品，也花了兩年時間，做功能和設計的改良，終於推出了後來暢銷全球的「Furbo狗狗攝影機」。

除了產品，品牌也可以幫助企業維持穩定的用戶群體，提升企業的溢價能力。我們希望賣家能用合規、優質、創新的產品，打造消費者可信賴的品牌，讓產品與品牌合力，實現1+1>2的效果，贏得全球消費者的喜愛和信任。

三、全球視野

從線下到線上的轉變在全球內發生，新的機遇在全球多個國家都有出現。在我看來，在不確定的外部環境中，通過全球多網站佈局來降低對單一網站的依賴，這一點尤其重要。目前，亞馬遜在全球20多個國家開展業務，賣家通過多點營運，不但可以開拓新的業務增長點，也能增強自身的抗風險能力。

此外，近年來，我們看到不少同時在消費領域和商業採購領域都做得非常出色的賣家，他們選擇了目前尚屬藍海的「亞馬遜企業購」，透過線上B2B 商業採購模式，發展出與企業和機構類買家的業務（2B），與原有的消費業務（2C）形成了極大的互補。

從全球到本地，亞馬遜全力支援賣家度過難關、實現發展

自疫情爆發以來，亞馬遜在全球範圍內投入了超過100億美元用於支持防疫的相關成本。亞馬遜在世界各地增設了營運中心和配送網站，將配送與物流網路的倉儲空間擴大了50%。我們把營運中心的大部分空間留給賣家，目前在亞馬遜全球的營運中心有超過 60% 的商品都是來自協力廠商賣家。日前，亞馬遜延後了FBA配送費用上調的計畫，代替賣家承擔物流上漲的成本。在台灣，亞馬遜全球開店的在地團隊也不斷壯大，期望能更貼近地服務賣家。

在陸續接到的新年致辭中，我看到：「2021會是治癒之年。」這一句讀來倍感溫暖而有力。

2020年，賣家朋友們與亞馬遜一起披荊斬棘，百折不撓。相信，2021年我們能迎來治癒和希望，也迎來跨境電商更穩健的蓬勃發展。

祝大家新年快樂！2021，展望未來，我們「有備而來」！

Cindy Tai戴竫斐（亞馬遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區負責人）