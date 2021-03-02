台積電於美國亞利桑那州的新廠在今年開始建設，為了吸引內部人才赴美工作，台積電祭出12項優質福利，如享有綠卡、施打疫苗，以及子女免學費等。

台積電在最新的內部信中，揭露前往美國新廠工作的細節，合計開出12項豐厚福利，吸引人才前往美國工作。

包括：先前拋出派美可拿兩倍本薪外，還提供子女就讀幼稚園至高中全免費、派任美國廠的員工優先施打新冠肺炎疫苗，及簽約三年後經美國廠主管同意可轉任美國廠員工，同時公司會協助申請綠卡、吸收稅金等多項誘因，尋找勇於赴美的人才。

數位時代

對於外派美國議題，台積電於28日重申，一直以來，台積電針對國內轉職或外派員工皆提供相對的配套措施，以鼓勵國內轉職員工長期跨區域工作，或確保海外派駐人員發展並維持生活品質。另就綠卡、疫苗等細節部分，台積電昨則未評論。

台積電美國亞利桑那州新廠今年開始建設，人力調度密集安排，外傳公司在派任美國廠說明會上，除開出本薪加倍、租屋補助比照當地租屋水準、由公司提供租車分配、簽證補助等四項基本的福利外，還有更多細節陸續浮上檯面。

據轉述，台積電規畫，派駐美國員工的補助包含住、行與教育、保險方面。其中機票補助方面，未婚者一年補助一次來回機票、已婚者一年補助二次，兩者都有補助18歲以下家屬來回機票一次。

在住與教育方面，台積電外派美國提供搬遷費用有500公斤補助、派任初期公司提供一個月免費住宿、提供員工2萬元、家屬8,000元語文進修補助。

更重要的是， 台積電員工子女若赴美就學，外傳公司也提供子女從就讀幼稚園到高中的免費補助 。台積外派美國員工若簽約三年期滿後，後經美國廠主管同意可轉任美國廠員工，公司會協助申請綠卡，惟須放棄台灣職務及分紅。

同時，台積員工派任美國廠後，公司也會協助優先施打新冠肺炎疫苗，公司也免費提供商業保險。此外，台積電員工因赴美工作在台灣跟美國都必須繳稅，外傳台積電也評估此部分由公司吸收，並將部分稅金回補給員工。

本文授權轉載自：經濟日報

責任編輯：文潔琳